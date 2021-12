Sturgeon critiqué après que le boulanger ait menacé d’avoir donné du pudding à Boris | Royaume-Uni | Nouvelles

Nicola Sturgeon est un « opportuniste politique », selon Dan Wootton

Michelle Maddox dirige le seul magasin au monde exclusivement dédié aux raviolis écossais traditionnels au dessert. Mais les nationalistes écossais l’ont qualifiée de « traîtresse » après avoir assisté à un marché festif de Downing Street qui faisait la promotion des produits britanniques.

La boulangère a été prévenue que les nationalistes lanceraient une brique dans sa camionnette et a reçu l’ordre de ne pas « marcher dans une ruelle sombre ».

Parlant de son choc, elle a déclaré: « Qui aurait pensé qu’une boulette de clootie aurait pu causer cela? »

Maintenant, le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a été attaqué à la suite de l’incident après avoir laissé à son adjoint John Swinney le soin d’émettre une réprimande.

Dans sa dernière chronique dans le Telegraph, Tom Harris a qualifié les nationalistes de « Bravehearts autoproclamés et justes » qui ont décidé de ce qui est acceptable et non.

Premier ministre écossais Nicola Sturgeon (Image: .)

Le chef adjoint du SNP, John Swinney (Image: .)

Il a écrit : « L’establishment politique écossais est fier de la tolérance et de l’attitude progressiste de son pays.

« Pourtant, c’est loin d’être la première fois que des partisans de l’indépendance choisissent de se venger de ceux qu’ils considèrent comme des traîtres à la cause.

« Dans le cas de Maddox, elle ne faisait même pas de commentaire sur l’indépendance, et le blob nationaliste a traité sans pitié ceux qui le font.

« Ils ont même appelé au boycott de Tunnock’s – les fabricants du célèbre gâteau au thé écossais – lorsqu’il a été annoncé que la société avait nommé l’ancienne chef des conservateurs écossais, Ruth Davidson, à son conseil d’administration. »

LIRE LA SUITE: Sturgeon honteux d’avoir paralysé l’Écosse avec une «folie économique»

Le soutien à l’indépendance écossaise augmente (Image: PA)

M. Harris a poursuivi en déclarant que le mouvement indépendantiste en Écosse ne peut « échapper à l’ombre d’un nationalisme brut et débridé ».

Il a poursuivi: « Et quand des politiciens comme le patron de Swinney, Nicola Sturgeon, insistent pour » altérer « tous les partis à distance à sa droite comme en quelque sorte non écossais et au-delà des pâles, les pires éléments de son mouvement prendront naturellement cela le ressentiment envers Westminster (alias, la haine de l’Angleterre) au prochain niveau.

« C’est alors que l’association polie avec le Premier ministre de son propre pays devient une justification de la haine et de la violence.

« Montrez-moi un nationaliste civique et je vous montrerai un nationaliste. »

Profil de Nicola Sturgeon (Image : Express)

Mme Maddox a reçu des commentaires menaçants après avoir publié des images d’elle-même devant le 10 Downing Street sur ses réseaux sociaux, ainsi qu’une vidéo d’elle présentant au Premier ministre l’une de ses boulettes.

On peut entendre M. Johnson commenter la taille de la boulette, qui était emballée dans du Harris Tweed, et remercier Mme Maddox pour le cadeau « fantastique ».

Elle a déclaré qu’elle avait ensuite été rapidement inondée de messages privés abusifs de partisans de l’indépendance qui l’avaient laissée « en larmes » et « pétrifiée ».

Elle a ajouté: « Je ne peux pas dire certains des mots. »

Premier ministre Boris Johnson (Image : .)

Un autre message n’était pas une menace directe de préjudice mais était verbalement horrible.

Elle a déclaré: « J’étais en larmes et pétrifiée et je n’ai plus vérifié les messages Facebook sur mon téléphone. »

La campagne pour l’indépendance de l’Écosse a reçu un élan majeur après qu’un sondage ait montré une oscillation significative en faveur du Oui.

Boris Johnson et Nicola Sturgeon (Image: PA)

Le sondage, réalisé par IpsosMori pour STV, a interrogé 1 107 adultes âgés de 16 ans et plus par téléphone entre le 22 et le 29 novembre.

Les résultats de l’enquête indiquent que 52% des Écossais voteraient en faveur de l’indépendance si des élections avaient lieu demain, 43% soutenant le non et 4% disant qu’ils ne savaient pas.

Avec les « ne sait pas » exclus, cela place le soutien à l’indépendance de l’Écosse à un sommet récent de 55 % et le soutien au syndicat à 45 %.