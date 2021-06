Sturgeon désillusionné alors qu’elle exhortait le reste du Royaume-Uni à déménager en Écosse pour échapper au Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

Le 1er janvier, la Grande-Bretagne a finalement quitté l’Union européenne. C’est un nouveau chapitre pour l’histoire nationale du pays, mais tout le monde au Royaume-Uni n’a pas renoncé à l’adhésion à l’UE. Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon souhaite organiser un deuxième référendum dès la fin de la pandémie de coronavirus.

Depuis 2016, le leader du SNP tente de renforcer le soutien à l’indépendance sur le dos du Brexit.

Dans une récente chronique pour l’Irish Times, Mme Sturgeon a écrit: “Nous sommes maintenant confrontés à un Brexit dur contre notre gré, au pire moment possible au milieu d’une pandémie et d’une récession économique.”

Elle a ajouté : “Il n’est donc pas surprenant qu’une majorité conséquente de personnes en Ecosse se disent désormais favorables à devenir un pays indépendant.”

En 2017, Mme Sturgeon a même lancé un appel ouvert aux habitants du Royaume-Uni pour qu’ils s’installent en Écosse pour échapper au Brexit.

La première ministre s’adressait à la conférence de printemps du SNP et a adressé son invitation à tout le monde “aussi consterné que nous le soyons par la voie que prend ce gouvernement de Westminster”.

Insistant sur “qu’il y aura un référendum sur l’indépendance”, même si elle n’avait pas encore obtenu un vote à Holyrood pour une notification en vertu de l’article 30, et encore moins la bénédiction de Westminster de tenir le scrutin, Mme Sturgeon a décrit l’Écosse comme un phare potentiel de modernité et d’ouverture.

Elle a déclaré: “L’Écosse n’est pas pleine.

“Si vous êtes aussi consterné que nous par la voie que prend ce gouvernement de Westminster, venez nous rejoindre.

“Venez ici pour vivre, travailler, investir ou étudier.

“Venez en Écosse et participez à la construction d’un pays moderne, progressiste, tourné vers l’extérieur et compatissant.”

Mme Sturgeon a clairement indiqué qu’elle s’opposait à un Brexit dur et a utilisé son discours à Aberdeen pour attaquer “l’intransigeance” de l’ancienne Première ministre Theresa May, avertissant que cela posait problème au Royaume-Uni dans ses négociations avec l’Union européenne.

Elle a déclaré: “L’attitude du Premier ministre devrait nous inquiéter tous en espérant que les négociations avec l’Europe ne seront pas un désastre parce que – et permettez-moi de le dire sans ambages – si elle montre la même condescendance et la même inflexibilité, la même oreille de fer, envers les autres pays de l’UE comme elle l’a fait pour l’Écosse, le processus du Brexit va faire mouche.”

Mme Sturgeon a choqué le gouvernement britannique au moment où elle a annoncé qu’elle souhaitait organiser un deuxième référendum sur l’indépendance entre l’automne 2018 et le printemps 2019, une fois les termes du Brexit connus.

Elle a dit qu’elle voulait que les Écossais puissent faire un choix « éclairé ».

Malgré ses souhaits, elle n’a jamais obtenu l’autorisation du gouvernement de Mme May.

La semaine dernière, Mme Sturgeon a ouvert des pourparlers officiels avec les Verts écossais sur un accord de coopération au sein du gouvernement, dans le but de consolider une majorité pro-indépendance à Holyrood et de renforcer ses références pro-climat.

Dans une décision évoquée avant les élections de mai, le Premier ministre a déclaré que le SNP et les Verts écossais pourraient rédiger conjointement des politiques sur la crise climatique et le passage au zéro net, en échange de votes verts pour soutenir ses plans de dépenses et sa législation.

L’accord, qui devrait s’arrêter avant un accord de coalition complet, pourrait permettre aux Verts de remporter des sièges ministériels à l’avenir, a déclaré Mme Sturgeon aux MSP.

Un accord serait utilisé par Mme Sturgeon pour renforcer sa main dans la bataille avec le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson pour l’autorité légale d’organiser un deuxième référendum sur l’indépendance et pour garantir que toute législation référendaire porte un mandat parlementaire clair.