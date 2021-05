Sturgeon est assis sur 1 milliard de livres sterling en espèces non allouées, affirme le parti travailliste | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon exhorte les Écossais à se faire vacciner contre le coronavirus

Mais le gouvernement écossais a insisté sur le fait que « chaque centime » de l’argent est déjà engagé dans sa réponse à la pandémie. Citant des chiffres fournis par le Scottish Parliament Information Centre (SPICe), les travaillistes ont réclamé environ 1 milliard de livres sterling dans ce que l’on appelle les Barnett Consequentials – en d’autres termes, l’argent que l’Écosse reçoit du gouvernement britannique – devait être alloué par l’administration de Mme Sturgeon.

Ce chiffre comprend 700 millions de livres sterling provenant des dépenses de santé et de protection sociale du gouvernement britannique.

Les travaillistes écossais demandent au gouvernement écossais d’utiliser un maximum de 420 millions de livres sterling sur les 700 millions de livres sterling à réserver pour fournir une augmentation de salaire de 12 livres sterling de l’heure au personnel des services sociaux.

Les travaillistes veulent que le reste soit utilisé pour remobiliser le NHS et redémarrer les services de cancérologie.

Nicola Sturgeon au Parlement écossais (Image: PA)

Anas Sarwar, leader travailliste écossais (Image: GETTY)

Le parti, dirigé par Anas Sarwar, demande que les 300 millions de livres restants soient dépensés pour stimuler la rue principale, protéger les emplois et les entreprises et stimuler la croissance économique.

Le porte-parole des finances du travail écossais, Daniel Johnson, a déclaré: «Le gouvernement écossais doit utiliser toutes les ressources à sa disposition pour assurer une reprise nationale pour tout le monde – nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’avoir 1 milliard de livres non dépensés.

«Nous regardons le baril vers une crise de l’emploi imminente et notre NHS a désespérément besoin d’une remobilisation.

Nicola Sturgeon est le premier ministre d’Écosse (Image: GETTY)

« Le personnel de première ligne des services sociaux, pour qui nous avons tous applaudi pendant la pandémie, n’a toujours pas le salaire approprié qu’il mérite.

«C’est pourquoi chaque centime de ce milliard de livres sterling doit être utilisé pour offrir un salaire équitable aux soignants, aider à remobiliser notre NHS et stimuler notre grande rue.

Un porte-parole du gouvernement écossais a déclaré: «Nous avons engagé chaque centime de ces conséquences dans notre réponse à la pandémie, notamment pour soutenir les entreprises écossaises et leur rétablissement, le NHS, d’autres services publics et le déploiement de vaccins.»

Le porte-parole des finances du travail écossais, Daniel Johnson (Image: GETTY)

Fiche d’information de Nicola Sturgeon (Image: Express)

Le gouvernement écossais a fourni plus de 3 milliards de livres sterling de soutien aux entreprises depuis le début de la pandémie.

S’exprimant vendredi, Mme Sturgeon a déclaré qu’il y avait à la fois “des motifs d’inquiétude” et des “raisons d’optimisme” dans la lutte contre le coronavirus.

Elle a déclaré aux journalistes lors du briefing sur les coronavirus à Édimbourg qu’il fallait encore faire preuve d’un “degré raisonnable de prudence”.

Le nombre de cas, a-t-elle expliqué, est en augmentation, le nombre de cas quotidien de vendredi étant le plus élevé depuis le 25 mars et le nombre R en Écosse pouvant atteindre 1,3.

Taux de coronavirus au Royaume-Uni (Image: Express)

Se référant à la souche qui a émergé en Inde, elle a déclaré: “Un facteur clé derrière les augmentations est que la nouvelle variante d’avril-02, que nous pensons plus transmissible que la plupart des autres types de virus, représente probablement maintenant 50% ou même plus de nos cas quotidiens.”

Elle a ajouté: “L’augmentation des cas jusqu’à présent semble être concentrée dans les groupes d’âge plus jeunes et cela peut indiquer que la vaccination a un effet protecteur pour les personnes âgées, ce que nous voulons bien sûr voir.”

Le Premier ministre a poursuivi en disant que le gouvernement écossais surveille dans quelle mesure le programme de vaccination brise les liens entre l’augmentation des cas et “l’augmentation significative des cas de maladie grave et de décès”.

Elle a également exhorté les Écossais à faire leur «devoir public civique» et à se faire vacciner.

Résultats des élections écossaises (Image : Express)

Elle a déclaré: “Se faire vacciner est dans notre intérêt à tous, quel que soit notre âge.

“C’est aussi la chose la plus importante que nous puissions tous faire pour aider notre famille, nos amis et nos voisins – en nous faisant vacciner, nous aidons à réduire les dommages globaux et à faciliter le retour à la normale pour nous tous.

“Se retrousser les manches – pas une mais deux fois – fait vraiment partie de notre devoir public civique les uns envers les autres et envers le pays en ce moment.”

Le Premier ministre a également déclaré que les Écossais devraient être testés régulièrement, en utilisant les tests de flux latéral disponibles par l’intermédiaire du gouvernement, tout en suivant les conseils de santé publique actuels.