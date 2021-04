Sturgeon est obligé de créer son propre parti après que les branches aient demandé des subventions Covid de 10 000 £ | Politique | Nouvelles

Les succursales d’Arbroath et de Montrose du SNP ont présenté des demandes de subvention de soutien aux entreprises au Conseil Angus en juillet pour 10 000 £ chacune. Mais on leur a dit plus tard que les subventions n’auraient pas dû être accordées aux partis politiques et on leur a demandé de rembourser la somme.

À la suite des révélations, les conservateurs écossais ont affirmé que le SNP devrait « se montrer clair » pour savoir si d’autres bureaux avaient demandé les subventions.

Maurice Golden, le candidat conservateur pour Angus South, a déclaré: «Cette ruse a déjà conduit le SNP à rembourser 20 000 £ pour avoir faussement réclamé l’argent des contribuables.

«Le SNP doit enquêter sur l’étendue de ce problème et savoir combien il a réclamé au total.

«Cet argent a été conçu pour aider les entreprises honnêtes à traverser une pandémie mondiale qui a coûté des milliers de vies en Écosse.

« Au lieu de cela, les nationalistes l’ont utilisé pour remplir les poches de leur propre cause égoïste. »

La dirigeante du SNP a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucune autre branche qui aurait réclamé de l’argent pour soutenir le coronavirus.

Elle a ajouté: « Est-ce que je pense que c’est approprié? Non.

«Si je comprends bien, les règles n’ont pas été enfreintes, mais les conseils ont décidé que ce n’était pas approprié, et l’argent dans un cas a été remboursé et dans l’autre, il est en cours de remboursement.

En réponse, Alex King, trésorier de la succursale du SNP Arbroath, a affirmé que les règles du gouvernement ne précisaient pas que les partis politiques n’avaient pas droit à l’argent au départ.

Dans un communiqué, il a déclaré: «Au départ, les règles n’indiquaient pas que les succursales locales des partis politiques n’avaient pas le droit de recevoir une subvention de soutien aux entreprises.

«En tant que trésorier de la succursale, j’ai fait une demande basée sur les règles telles qu’elles apparaissaient à l’époque, qui a été acceptée comme valide, avec une subvention de 10 000 £.

«La semaine dernière, j’ai reçu une lettre de Ian Lorimer [at Angus Council] demandant à la succursale de rembourser ces 10 000 £ car nous n’avions pas le droit de les recevoir. »

M. King a précisé que les arrangements pour rembourser les 10 000 £ avaient été «immédiatement mis en œuvre» et a souligné que «la subvention avait été remboursée par virement bancaire comme demandé».

Il a conclu: «Il est dommage que ces règles concernant les partis politiques n’aient pas été disponibles lorsque j’ai demandé la subvention, car cette situation aurait alors pu être facilement évitée.»