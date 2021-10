Les commentaires bizarres sont venus dans le discours du premier ministre sur le cercle polaire arctique après sa rencontre avec le Premier ministre islandais Katrín Jakobsdottir. Le discours visait à dévoiler comment l’Écosse pourrait contribuer et tirer parti de son travail avec les pays de l’Arctique sur les engagements climatiques avant la COP26 à Glasgow dans deux semaines. Mais dans son allocution, Mme Sturgeon a fait un commentaire bizarre. Elle a déclaré : « Je vais réclamer ce prix aujourd’hui pour l’Écosse parce que le nord de l’Écosse est plus proche de l’Arctique que de Londres.

« Cela explique pourquoi nous souhaitons de plus en plus établir des collaborations plus étroites avec nos voisins de l’Arctique. »

Cela a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.

L’utilisateur de Twitter AGP a déclaré : « À quel point Sturgeon est-il désespéré ici ? Ne se rend-elle pas compte que Glasgow, Édimbourg, Dundee et Aberdeen sont de loin plus proches de Londres que le cercle polaire arctique.

« Ce n’est pas important, quel embarras absolu. »

L’utilisateur de Twitter @clark_roslyn a écrit : « Elle pense que l’Écosse est plus proche de l’Arctique, alors pourquoi l’Écosse est-elle attachée à l’Angleterre ?

« Vous ne pouvez pas vous permettre de faire cavalier seul, regardez l’état de l’Écosse. »

Mme Sturgeon a également déclaré : « Les liens de l’Écosse avec l’Islande se reflètent dans nos liens avec de nombreux États de l’Arctique aujourd’hui : des liens ancestraux avec le Canada et des liens commerciaux avec la Corée et le Japon. »

« L’Écosse et l’Islande partagent des liens qui remontent à des siècles. Les débuts de l’histoire des îles Orcades ont été relatés dans les sagas islandaises il y a plus de 800 ans.

« L’Écosse ne fait peut-être pas tout à fait partie du cercle polaire arctique, mais dans notre patrimoine, notre culture, notre approche politique et notre climat, nous partageons beaucoup de choses. »

Mais ces commentaires ont également été critiqués par les critiques.

Cette décision a mis l’Écosse aux prises avec Westminster dans une bataille pour qu’Indyref2 ait lieu.

Mais ces commentaires de Mme Sturgeon ne suffiront probablement pas à convaincre le Premier ministre Boris Johnson d’autoriser l’Écosse à organiser un deuxième référendum.

M. Johnson a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’accepterait pas de prêter au Parlement écossais les pouvoirs dont il a besoin pour détenir légalement un IndyRef2 – connu sous le nom d’ordonnance de l’article 30.