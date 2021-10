Sturgeon fait une offre d’indépendance éhontée après avoir été banni des pourparlers de la COP26 | Sciences | Nouvelles

Nicola Sturgeon décrit les actions de l’Écosse contre le changement climatique

Alors que le très important sommet sur le climat approche à grands pas, où la coopération entre les pays est essentielle pour relever les défis climatiques, l’heure n’est pas à la division. Mais bien que l’Écosse fasse partie du Royaume-Uni, le Premier ministre s’est adressé à la conférence en parlant des ambitions de l’Écosse plutôt que de l’ensemble du Royaume-Uni. Le premier ministre a souligné que l’Écosse n’était pas un pays indépendant, mais malgré cela, il a fait peu référence aux objectifs climatiques fixés à Westminster.

Elle a déclaré : « L’Écosse cherche à montrer l’exemple.

« Mon engagement aujourd’hui est que le gouvernement écossais fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que la COP26 soit un succès. »

Mme Sturgeon a ensuite semblé faire référence à l’indépendance de l’Écosse en réponse à l’impossibilité d’avoir un impact direct sur les pourparlers de la semaine prochaine, car l’Écosse sera représentée par le Premier ministre Boris Johnson.

Elle a déclaré : « Nous ne serons pas directement à la table des négociations, nous ne sommes pas un État indépendant, pas encore.

« Mais en tant que pays hôte, nous avons un grand rôle à jouer et nous portons également une grande et très sérieuse responsabilité. »

Mme Sturgeon a ensuite énuméré les objectifs, les réalisations et les ambitions de l’Écosse, sans aucune référence au reste du Royaume-Uni.

Par exemple, elle a souligné que le gouvernement écossais espère jouer un rôle clé en travaillant avec les jeunes leaders.

Elle a déclaré : « L’un des objectifs de l’Écosse est de connecter ceux dont la voix est trop rarement entendue avec ceux qui prennent les décisions.

« Une partie de notre rôle sera de soutenir les initiatives qui permettront de construire ces ponts. »

Elle a également mentionné que le gouvernement écossais a financé la conférence des jeunes, qui sera le tout premier événement de la COP.

Mme Sturgeon a ensuite frappé à nouveau Westminster en soulignant le statut de l’Écosse en tant que pays décentralisé et non en tant qu’État indépendant et a parlé de ses espoirs d’influencer d’autres pays.

Elle a déclaré : « Nous chercherons à jeter un pont entre ceux qui siègent dans la salle de négociation et les gouvernements des villes, des régions et des nations décentralisées comme la nôtre.

« Nous portons une grande responsabilité mais beaucoup d’influence, nous avons l’intention de l’utiliser pleinement pendant la COP.

« L’accent sera inévitablement mis à la COP sur les négociations entre les grands pays, mais les gouvernements à tous les niveaux ont une responsabilité car l’Écosse est déterminée à jouer pleinement son rôle.

« Notre capacité à le faire dépend de notre propre crédibilité climatique, l’Écosse ne peut pas exhorter les autres pays à se fixer et à atteindre des objectifs ambitieux si nous ne parvenons pas à le faire nous-mêmes. »

Mme Sturgeon a ensuite semblé essayer de surpasser M. Johnson en précisant que Westminster et Holyrood ont des objectifs différents pour réduire les émissions.

Elle a déclaré: « Nous visons à atteindre le zéro net et donc à mettre fin complètement à la contribution de l’Écosse au changement climatique d’ici 2045 au plus tard. »

Cet objectif net zéro a cinq ans d’avance sur l’objectif 2050 de M. Johnson.

Mme Sturgeon a déclaré: «Nos objectifs ne sont pas seulement parmi les plus ambitieux du monde, ils sont également parmi les plus difficiles.

« Nous sommes l’un des rares pays à avoir des objectifs annuels juridiquement contraignants pour chaque année de notre parcours vers le zéro net.

« Nous nous sommes engagés à atteindre nos objectifs grâce à des efforts nationaux, et non en nous fiant à la lecture de crédit internationale. »

Le chef du SNP a admis que l’Écosse n’avait pas, dans le passé, atteint les objectifs climatiques qu’elle s’était fixés.

Mme Sturgeon a déclaré: « La loi écossaise stipule que si nous manquons des objectifs annuels, nous devons surperformer dans les années à venir pour le rattraper. »

Mme Sturgeon a mentionné que l’Écosse publiera l’année prochaine un plan d’action comprenant des mesures supplémentaires telles que la décarbonisation des bâtiments du secteur public et la promotion de voyages plus propres et plus accessibles pour aider l’Écosse à atteindre ses objectifs ambitieux.

Elle a dénoncé la décision du gouvernement de ne pas accorder de soutien prioritaire à «une partie importante du parcours de l’Écosse vers le net zéro».

Me Sturgeon a également mentionné que l’Écosse a soutenu une gamme de programmes de capture et de stockage du carbone (CSC) conçus pour réduire la quantité de C02 dans l’atmosphère.

Elle a critiqué Downing Street pour avoir refusé à Acorn, qui, selon Mme Sturgeon, était considéré comme l’avancée des programmes CCS, tout financement.

Mme Strugeon a qualifié la décision d' »inexplicable pour quelque motif objectif que ce soit ».

Le Premier ministre a également abordé la question du pétrole et du gaz, soulignant que l’Écosse a été critiquée pour son engagement avec les combustibles fossiles sales.

Elle a déclaré: « C’est un droit sur lequel le gouvernement écossais est souvent contesté. »