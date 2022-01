Sturgeon furieusement fustigé pour avoir « détruit la confiance » alors que les entreprises tournent : « Suivez l’Angleterre ! | Royaume-Uni | Des nouvelles

Deux organismes commerciaux majeurs pour l’hospitalité écossaise ont déclaré que des restrictions plus strictes imposées en Écosse, par rapport à l’Angleterre, avaient gravement endommagé le secteur. Les organismes commerciaux ont ajouté que les nouvelles restrictions n’avaient rien fait pour freiner la propagation du virus. Le directeur de UK Hospitality Scotland, Leon Thompson, s’est entretenu avec le Times et a déclaré: « Il y a maintenant un manque total de confiance dans le gouvernement écossais concernant sa gestion de Covid et ses intentions pour les entreprises et l’économie écossaise. »

Il a ajouté : « Le gouvernement écossais doit montrer son engagement à maintenir les entreprises ouvertes.

« C’est tout comme il s’est engagé à garder les écoles ouvertes au lieu de choisir constamment de fermer les entreprises.

« Le danger de cette divergence sans fin des règles avec l’Angleterre est que l’Écosse ne sera pas considérée comme un endroit fiable pour réserver des vacances ou organiser de grands événements d’entreprise. »

M. Thompson a ajouté: « Vous devez demander si la position différente du gouvernement écossais fonctionne? »

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a désormais réduit le temps d’auto-isolement de dix à sept jours, alignant l’Écosse sur le reste du Royaume-Uni.

Mais elle a insisté sur le fait que d’autres règles pour freiner l’agent pathogène mortel Omicron, y compris les restrictions sur les sports de spectateurs, la fermeture des boîtes de nuit et la reprise du service à table dans les pubs, resteraient en place.

En Angleterre, Boris Johnson a résisté à de nouvelles restrictions.

Il s’est plutôt fié aux personnes et aux entreprises pour prendre des précautions et suivre les directives pour tester régulièrement.

Les statistiques officielles publiées la semaine dernière ont montré que l’Écosse a enregistré 1 900 cas pour 100 000 personnes au cours de la dernière semaine de 2021.

Cependant, en Angleterre, il y en avait proportionnellement moins, avec seulement 1 600 pour 100 000.

Cependant, un porte-parole du gouvernement écossais, s’adressant au Times, a fait valoir : « Les statistiques officielles montrent que l’Écosse a un taux d’infection à coronavirus inférieur à celui de l’Angleterre. »

Stephen Montgomery, porte-parole du Scottish Hospitality Group et propriétaire de l’hôtel Townhead à Lockerbie, a déclaré que le gouvernement écossais n’avait pas écouté les groupes d’entreprises locaux.

A NE PAS MANQUER :

Il s’est entretenu avec le Times et a déclaré : « L’ensemble de la pandémie doit être traité comme une approche britannique coordonnée à partir de Westminster.

« Les restrictions en Écosse n’ont pas empêché les gens de socialiser.

« La fermeture de l’industrie hôtelière ici vient d’envoyer nos clients de l’autre côté de la frontière vers Cumbria et ailleurs. »

Les matches de rugby des Six Nations prévus pour l’Écosse en 2022 pourraient désormais se dérouler en Angleterre.

En effet, la pleine fréquentation des stades en Angleterre est toujours autorisée.

Les matchs à domicile de l’Écosse pourraient désormais être joués de l’autre côté de la frontière à Newcastle.