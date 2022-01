Sturgeon humilié alors que son propre conseiller en cas de pandémie critique l’approche de verrouillage «paresseuse» | Politique | Des nouvelles

L’épidémiologiste, le professeur Mark Woolhouse, a exhorté le Premier ministre à exclure un autre verrouillage « extrêmement dommageable » au milieu de l’escalade des infections à Omicron. Réfléchissant à la réponse de verrouillage à l’augmentation des cas en mars 2020 et janvier 2021, il a déclaré qu’il s’agissait d’une « solution paresseuse à une nouvelle épidémie de coronavirus » et « extrêmement dommageable ». Au lieu de restreindre radicalement la vie publique, il a suggéré une approche plus légère, similaire à celle observée en Suède.

La variante Omicron s’est propagée rapidement à travers le Royaume-Uni, avec des cas en Écosse dépassant les 20 000 pour la première fois aujourd’hui.

Malgré la flambée des cas, les hospitalisations sont jusqu’à présent restées relativement stables, ce qui suggère que la variante Omicron est moins grave que les souches précédentes.

À la lumière des dernières données, le professeur Woolhouse a déclaré : « Il n’y a toujours pas de bons arguments pour un verrouillage complet.

« Les confinements ne sont pas une politique de santé publique. Ils signifient un échec de la politique de santé publique.

« Si nous nous retrouvons là-bas, ce sera parce que nous n’avons pas bien reçu les messages de santé publique, parce que nous n’avons pas réussi à protéger les personnes vulnérables et n’avons pas commandé suffisamment de kits de test.

« C’est quelque chose qui aurait dû être pris en compte alors qu’il était évident qu’Omicron provoquerait une énorme augmentation du nombre de cas. »

Le Premier ministre a exhorté les gens à « rester chez eux autant que possible » alors que les infections restent élevées.

De nouvelles limites sur les grands rassemblements publics ont forcé l’annulation des fêtes de rue du Nouvel An en Écosse pour la deuxième année.

L’annulation de grands rassemblements publics comprenait les célébrations de Hogmanay prévues à Édimbourg, qui attirent généralement des dizaines de milliers de personnes.

Mme Sturgeon fera le point sur la situation du COVID-19 aux MSP à 14 heures le mercredi 4 lorsque Holyrood se réunira virtuellement, bien que la maison soit toujours en récréation.

S’adressant à Good Morning Scotland de la BBC la semaine dernière, le directeur clinique national du pays, Jason Leitch, n’a pas exclu d’autres restrictions.

Il a déclaré: «J’espère que nous pourrons nous en sortir sans rien de trop dramatique en plus de ce que nous avons déjà fait.

«Je suis très conscient qu’il y a des gens dans l’espace de conseil économique, le conseil en santé mentale, la politique sociale, l’éducation, bien sûr, et ceux qui ont des entreprises et des employés qui ont pris un coup dans les quelques semaines qui ont précédé Noël.

« Nous ne voulons pas que cela dure plus longtemps que nécessaire, mais le conseil de santé publique est qu’Omicron reste un danger pour le pays, en fait, le conseil de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est qu’il reste un danger pour le monde entier , et donc vous devez agir très prudemment si vous décidez de supprimer les protections.

Mais le conseiller du gouvernement écossais, le professeur Woolhouse, pense que les masques, les tests et l’encouragement des Écossais à réduire les contacts inutiles devraient suffire.

Il a déclaré qu’en mars 2020, les Britanniques avaient déjà « réduit leurs contacts entre eux à mesure que les cas augmentaient et avant que le verrouillage ne soit imposé ».

Il a poursuivi: «Cela, associé à des mesures sûres pour Covid, telles que des masques et des tests, aurait été suffisant pour contrôler la propagation.

« Nous avons fait de graves torts à nos enfants et jeunes adultes, qui ont été privés de leur éducation, de leur emploi et de leur existence normale, ainsi que de leurs perspectives d’avenir.

« Tout cela pour protéger le NHS d’une maladie qui est une menace bien plus grande pour les personnes âgées, fragiles et infirmes que les jeunes et en bonne santé. »

Avant l’annonce du Premier ministre, on ne sait pas si d’autres changements seront apportés aux restrictions des grands événements, des boîtes de nuit et des pubs qui devaient initialement durer jusqu’au 17 janvier.