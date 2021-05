Sturgeon lance un cri de ralliement contre Boris “debout” sur son chemin “Vous ne réussirez pas!” | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon a averti le Premier ministre Boris Johnson et d’autres députés de Westminster qu’ils «ne réussiraient pas» à faire tomber l’indépendance de l’Écosse, affirmant qu’ils présenteraient l’argument le plus «fort» pour l’indépendance s’ils contestent la volonté du peuple écossais devant les tribunaux. Elle a ajouté qu’il appartenait maintenant au parlement écossais de décider de la date du référendum alors qu’elle réorientait sa rhétorique vers la lutte contre la pandémie et d’autres problèmes nationaux. Le premier ministre a également déclaré que le peuple écossais était “souverain” et a trouvé “absurde” qu’il y ait des partis politiques dont la seule mission était de bloquer son mandat d’indépendance.

S’adressant à BBC News, Mme Sturgeon a été interrogée sur son opinion sur la sécurisation de l’indépendance écossaise maintenant que le SNP n’aura pas la majorité à Holyrood.

Elle a répondu: «Traverser la crise de Covid doit passer en premier et c’est ce que je vais livrer.

“Je retournerai au travail demain pour continuer à nous guider à travers la crise Covid.”

Mme Sturgeon a été interrogée avant l’annonce des résultats définitifs et a déclaré qu’en dépit de l’absence de majorité, le SNP et le parlement avaient un engagement démocratique en faveur de l’indépendance, les partis soutenant la question menant à Holyrood.

