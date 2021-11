Sturgeon l’emporte sur Boris à la COP après une candidature éhontée à l’indépendance: « Elle est le vrai leader » | Sciences | Nouvelles

Le Premier ministre écossais a reçu le prix Ray of the Day du Climate Action Network International pour avoir « marcher la parole » sur le réchauffement climatique. Cela est venu après qu’elle ait engagé 2 millions de livres sterling pour aider les communautés vulnérables à lutter contre la crise climatique. Il s’agit d’un front distinct de l’engagement de 100 milliards de livres sterling des dirigeants mondiaux plus tôt dans la semaine et le double de l’annonce de 1 million de livres sterling lundi.

Mme Sturgeon a déclaré: « Il y a beaucoup de choses que Glasgow doit réaliser et j’espère que nous les verrons réaliser au cours des prochaines 48 heures, mais une chose relativement simple, qui devrait être réalisée et il n’y a aucune excuse pour ne pas y parvenir , respecte cet engagement de 100 milliards de dollars.

« Cela a été fait il y a 12 ans, ce sera honteux si nous sortons de cette COP sans que cet engagement ne soit tenu. »

Après que les délégués ont éclaté en applaudissements, le Premier ministre (photo) a ajouté : « Pour les pays riches, cela devrait être relativement facile à faire, donc aux dirigeants mondiaux, je dirais s’il vous plaît, ne manquez pas cette opportunité. »

Le directeur du Centre international pour le changement climatique, le professeur Saleemul Huq, a fait l’éloge du chef du SNP et a fait honte aux autres dirigeants mondiaux.

Il a déclaré : « Le vrai leader qui a émergé ici à la COP26 n’est pas partie à la convention.

« Elle est notre hôte. Elle est la première ministre d’Écosse.

« Juste avant le début de la COP, elle a mis un million de livres d’argent écossais sur la table pour un nouveau fonds sur les pertes et les dommages et a mis les autres dirigeants au défi de l’égaler.

« Maintenant, elle l’a doublé. Elle est le vrai leader qui met de l’argent sur la table.

« Les États-Unis nous donnent 0 $, l’UE nous donne 0 $, mais l’Écosse nous a donné 2 millions de livres sterling. »

Cela survient après que Mme Sturgeon a semblé utiliser la conférence pour poursuivre son rêve d’indépendance écossaise, une décision qui a incité certains à l’appeler à démissionner.

LIRE LA SUITE: Brexit Britain sur le point de remporter une énorme victoire alors que la technologie «changeant la donne» a été dévoilée à la COP

« L’objectif de la COP26 devrait être de sauver la planète, il est donc décevant de voir le Premier ministre exploiter la place de l’Écosse sur la scène mondiale pour faire avancer son programme de division. »

Ces affirmations ont également été reprises par le chef des libéraux démocrates, Ed Davey, qui a déclaré: «Les Verts parlent bien de garder notre environnement propre et de sauver la planète, mais en réalité, tout ce qu’ils veulent faire, c’est diviser notre famille de nations.

«Leur gouvernement vient de rater à nouveau ses objectifs climatiques cruciaux, ces soi-disant Verts se concentrent au laser sur le nationalisme.

« Aucun parti politique ne devrait utiliser la COP pour faire avancer son propre programme nationaliste. »