Sturgeon news: Calvin Robinson dénonce l’échec du SNP “Il continue de venir en Angleterre pour demander de l’aide” | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Nicola Sturgeon fait face à une pression croissante après qu’un nouveau rapport publié plus tôt cette semaine a montré que les patients en Écosse attendaient en moyenne six heures avant d’être transportés à l’hôpital. La première ministre écossaise a annoncé jeudi que son gouvernement solliciterait le soutien de l’armée britannique pour aider les ambulanciers à répondre plus rapidement aux appels. La décision a amené le commentateur de GB News, Calvin Robinson, à remettre en question les désirs d’indépendance du SNP à la lumière de l’échec du parti à traiter le problème de manière indépendante.

Le co-panéliste de GB News, Leo Kearse, a déclaré: “Ou la Chine, apparemment.

“Le SNP parlait d’autoriser les bases militaires chinoises en Écosse et de négocier, en tant que partant, pour obtenir plus d’argent de Westminster après l’indépendance.”

Annonçant sa décision de solliciter le soutien de l’armée britannique, Mme Sturgeon a déclaré aux MSP à Holyrood: “Je retournerai à mon bureau pour finaliser les détails de la demande d’assistance militaire afin que nous puissions la soumettre le plus rapidement possible.”

“Une telle assistance militaire est déjà fournie aux services d’ambulance en Angleterre et bien sûr, nous avons eu une assistance militaire pour d’autres aspects de la pandémie au cours des 18 derniers mois.”

LIRE LA SUITE: Le Premier ministre néerlandais se lance dans la rangée de l’UE – se vante que Boris «veut» céder après les pourparlers de crise

Une porte-parole du ministère de la Défense a déclaré que le département “travaille dur pour identifier où nous pouvons aider le plus efficacement les autres départements gouvernementaux et autorités civiles”.

Le secrétaire à la Santé Humza Yousaf, qui a déclaré mercredi que les gens devraient “réfléchir à deux fois” avant d’appeler une ambulance, fera une déclaration au Parlement la semaine prochaine, exposant les mesures prises par le gouvernement écossais pour atténuer la crise.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a critiqué les commentaires de M. Yousaf, les qualifiant de “dangereux et imprudents”, et a exhorté le Premier ministre à s’excuser au nom de M. Yousaf – ce qu’elle n’a pas fait.

Au lieu de cela, le Premier ministre a déclaré que les gens ne devraient « jamais hésiter à appeler une ambulance si c’est l’intervention qu’ils jugent nécessaire ».

A NE PAS MANQUER :

Rejoiner ordonne à Boris de payer la France et le blocus commercial de l’UE au Royaume-Uni [REVEALED]

Poutine sème la panique en Allemagne face aux craintes d’un chantage au gaz naturel [INSIGHT]

Le tollé de Remoaner déchiré alors que l’inflation monte en flèche dans l’UE [ANALYSIS]

M. Ross a déclaré: “Cela ne devrait pas se produire en Écosse en 2021.”

Il a ajouté: “La semaine dernière, le Premier ministre n’accepterait pas que le service d’ambulance soit en crise, les sept derniers jours l’auront sûrement changé d’avis?”

Mme Sturgeon a refusé de dire qu’il y avait une crise, déclarant à la place: “Je ne conteste pas l’étendue de la pression qui s’exerce sur notre service d’ambulance et en fait sur toutes les parties de notre service de santé national.

« Il m’incombe en tant que premier ministre, avec tous mes collègues de l’ensemble du gouvernement, de relever ces défis.

La pression due au coronavirus, a déclaré le Premier ministre, était à l’origine des problèmes observés dans le secteur.