Sturgeon news : l’indépendance va “faire sauter un trou instantané de 12 milliards de livres sterling dans le budget écossais” | Politique | Nouvelles

Martin Lewis fait griller Nicola Sturgeon à propos de sa candidature à l’indépendance

S’exprimant la veille du début de la conférence du SNP de cette année, Kevin Hague a souligné le “bon accord” qu’il pense que l’Écosse a actuellement – et a exhorté les séparatistes à réfléchir à deux fois avant de le compromettre. Le SNP MSP Alyn Smith a affirmé hier que le fait de rejoindre l’UE mettrait les « propulseurs de fusée » sur le rétablissement d’une Écosse indépendante après la pandémie de coronavirus.

Il s’agit de faire attention à ce que vous souhaitez Kevin La Haye

Cependant, l’homme d’affaires Kevin Hague, président du groupe de réflexion These Islands, a suggéré qu’il s’agissait de “faire attention à ce que vous souhaitez”.

M. Hague a publié une longue analyse du rapport du gouvernement écossais sur les dépenses et les revenus du gouvernement écossais en 2020-21 (GERS), qui estime les revenus générés en Écosse et les biens et services fournis au profit de l’Écosse.

Cela indique que l’Écosse a collecté 62,8 milliards de livres sterling de revenus en 2020/21 – mais a dépensé 99,2 milliards de livres sterling, soit une différence de 36,3 milliards de livres sterling entre les revenus collectés et les coûts de ces services publics.

Le GERS révèle également un “transfert fiscal implicite” entre le reste du Royaume-Uni et l’Écosse de 12,1 milliards de livres sterling, soit l’équivalent de 2 210 livres sterling pour chaque homme, femme et enfant en Écosse, et de l’argent qui serait perdu pour une nation indépendante.

M. Hague a déclaré à Express.co.uk: «Il s’agit de faire attention à ce que vous souhaitez – pour les personnes qui ne croient pas que 12 milliards de livres sterling existent – ​​ils le croiront quand il sera parti.

Nicola Sturgeon a été averti que l’indépendance frapperait les Écossais dans le portefeuille (Image: GETTY)

Nicola Sturgeon et MSP Alyn Smith (Image: GETTY)

“L’Écosse sera moins bien lotie de 12 milliards de livres sterling par an au départ.”

Il a expliqué: «L’Écosse continue de bénéficier de sa juste part des dépenses publiques et son échelle est de 12 milliards de livres sterling par an – c’est ce que l’Écosse profite de son appartenance à l’Union.

«Et ce n’est pas un instantané bizarre que vous connaissez – je pense que depuis au moins six ans, nous recevons plus de 10 milliards de livres sterling par an du dividende de l’Union si vous voulez.

“Donc, en termes d’obtention de notre juste part des dépenses publiques, cela fonctionne très bien pour l’Écosse.”

M. Hague a déclaré: “Les gens disent” pourquoi devrions-nous compter sur l’argent de l’Angleterre?’

Nicola Sturgeon s’est opposé au Brexit – et veut ramener l’Écosse dans le bloc (Image: GETTY)

« Mais c’est l’équivalent de l’époque où les revenus pétroliers explosaient dans les années 80 et que l’Écosse mettait dans la marmite.

“En ce moment, l’Écosse sort du pot.”

Pour ceux – comme M. Smith – qui pensaient que le retour à l’UE profiterait considérablement à l’économie écossaise, M. Hague a mis en garde.

Il a déclaré : « L’Union européenne exige que les pays se débrouillent seuls.

« Il existe des subventions, mais en fin de compte, vous devez gérer le déficit, ce qui n’est pas le cas au Royaume-Uni.

Nicola Sturgeon fait pression pour un deuxième référendum sur l’indépendance en sept ans (Image: GETTY)

Militants de l’indépendance écossaise (Image : GETTY)

« Les gens s’interrogent sur le déficit de l’Écosse. Mais vous pouvez également discuter de l’ampleur du déficit du Nord-Est ou du déficit du Devon et des Cornouailles.

« Dans n’importe quelle partie de l’Union, certains seront mieux lotis, certains seront moins bien lotis en termes de déficit budgétaire.

“Cela n’a pas d’importance – cela n’a d’importance que si vous séparez cette partie et lui demandez de se tenir debout.”

Dans l’état actuel des choses, le déficit du GERS n’était qu’un “exercice sur papier”, a déclaré M. Hague, mais a averti: “La seule chose qui rendrait ce nombre effrayant réel serait la séparation.

« L’autre chose que je pense est vraiment intéressante, c’est ce qui motive ce transfert fiscal, ce qui motive ce mouvement d’argent essentiellement de l’Angleterre vers l’Écosse.

Cartographie des résultats du référendum sur le Brexit en Écosse (Image : Express)

« On dépense plus pour les services publics en Écosse que dans le reste du Royaume-Uni et l’écart s’est creusé au cours des 20 dernières années.

«Je peux être très ennuyeux sur la mécanique de la formule Barnett et pourquoi c’est arrivé.

« Mais en fin de compte, l’Écosse a une très bonne affaire, et vous pouvez le voir dans les chiffres. “

M. Hague a déclaré: «Ce qui est vraiment fascinant au cours des dernières années en particulier, c’est que le gouvernement écossais a émis des dépenses prioritaires pour la santé.

«Avec la santé, c’était quelque chose comme 300 £ par habitant de plus dépensé pour la santé en Écosse, et maintenant c’est moins de 50 £ par habitant de plus.

Résultats du référendum sur l’indépendance de l’Écosse en 2014 (Image : Express)

« Donc, nous ne dépensons plus beaucoup plus pour la santé, nous avons toutes ces raisons pour lesquelles nous devons dépenser plus pour la santé.

« Les gens avaient l’habitude de dire pourquoi l’Écosse dépensait tellement plus pour la santé et Nicola Sturgeon disait ‘parce que nous en avons besoin’.

« Ces raisons n’ont pas disparu. Mais sous sa direction, nous ne donnons plus la priorité à la santé. »

«Ils dépensent de l’argent ailleurs et ils en tirent beaucoup de félicitations politiques et ils sont très bons pour estimer où ils dépensent de l’argent, mais avec toutes ces choses, il s’agit de savoir d’où ils le prennent.

“Et ce que montrent les chiffres du GERS, c’est qu’ils l’ont pris de la santé.”