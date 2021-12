Sturgeon news SONDAGE : Le SNP devrait-il abandonner ses demandes d’indépendance après les retours de flamme du pari du Brexit ? | Politique | Des nouvelles

Le SNP s’attendait à ce que le Brexit transforme le débat sur l’indépendance de l’Écosse, car il était supposé que les électeurs restants se prononceraient en faveur de l’indépendance pour conserver leur citoyenneté européenne. Après tout, 62 % des Écossais ont voté pour rester dans l’UE en 2016.

————–

Mais les sondages au cours des deux dernières années n’ont pas vu d’augmentation significative ou persistante du soutien écossais à l’indépendance, et mois après mois, les chiffres ont tendance à franchir la barre des 50 %.

Du 1er septembre au 22 novembre, huit sondages différents ont révélé que le soutien au maintien au Royaume-Uni était plus fort en Écosse que le soutien au départ.

Mais le sondage le plus récent auprès de plus de 1 000 ressortissants écossais, réalisé par IpsosMori entre le 22 et le 29 novembre, a révélé que 52 % des Écossais voteraient en faveur de l’indépendance, 43 % non et 4 % n’étaient pas sûrs.

Néanmoins, le Brexit n’a pas eu l’effet puissant qu’aurait espéré Mme Sturgeon après avoir affirmé que l’Écosse était forcée de quitter le bloc « contre sa volonté ».

L’ancien député travailliste et commentateur politique du Telegraph Tom Harris a déclaré: « La principale raison pour laquelle l’indépendance n’a pas encore fait la percée attendue par les Remainers et les Rejoiners à travers le pays, en est une que peu d’entre eux seraient prêts à reconnaître: les Écossais en général, même ceux qui regrettent notre départ de l’UE considèrent l’Union sociale, politique et économique vieille de 300 ans comme plus importante et plus précieuse qu’un accord commercial vieux de 50 ans.

Alors que le fait de réintégrer l’UE donnerait un petit coup de pouce à l’économie écossaise, se séparer du Royaume-Uni annulerait ces gains par dix, suggèrent les données.

Vous ne voyez pas le sondage ci-dessous ? Cliquez ici.

Mais Mme Sturgeon a promis à l’Écosse qu’elle organiserait un autre référendum sur l’indépendance d’ici la fin de 2023.

Et il semble que sa carrière politique en dépende, alors que les ministres du SNP deviennent de plus en plus agités.

Selon Tom Harris : « La plus grande menace pour elle vient des membres de son propre parti, qui ne sont pas prêts à attendre toute une génération avant de réaliser leur rêve de se séparer du Royaume-Uni. »

Peut-elle risquer de laisser tomber ses revendications d’indépendance ? Le SNP perdrait-il le pouvoir si elle le faisait ? Faites-nous part de votre opinion dans la section commentaires ci-dessous.

Assurez-vous de ne jamais être laissé pour compte en recevant les plus grandes nouvelles de la journée couvrant la politique, la royauté, les sports et la finance. Inscrivez-vous à l’alerte Daily Briefing ici.