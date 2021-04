Sturgeon prévient Salmond qu’il entrave l’indépendance avec Alba: «NE TRAVAILLERA PAS avec lui! | Politique | Nouvelles

La première ministre a été cinglante dans son examen de la tentative de M. Salmond de revenir en politique de première ligne lors des élections de mai à Holyrood. La semaine dernière, il a été nommé chef du parti indépendantiste et a depuis obtenu le soutien de Nigel Farage. Mais à peine une semaine après avoir lancé sa campagne ambitieuse de retour au parlement écossais en tant que MSP, il semble avoir pris un départ lent.

Un sondage d’opinion a montré que son parti n’avait obtenu que 3% des voix, l’expert en sondages Sir John Curtice affirmant que c’était « partout » pour lui avant que les Écossais aient leur mot à dire le 6 mai.

Et ajoutant au scepticisme, Mme Sturgeon a déclaré: « Nous ne devons pas supposer qu’Alex Salmond va renvoyer MSP à Holyrood ».

La dirigeante du SNP a ajouté qu’elle « ne pouvait pas envisager » de travailler avec lui ou son nouveau parti car elle ne pense pas que le groupe aidera la cause de l’indépendance écossaise.

Elle a expliqué: «Je ne peux pas et je n’envisage pas de travailler avec lui ou son nouveau parti.

« Ce n’est pas une question de différences personnelles. C’est d’abord parce que ce que je pense qu’il fait entrave la cause de l’indépendance plutôt que l’aide.

«À court terme, c’est parce que je pense … qu’il y a un risque que demander aux gens de jouer avec leur vote compromet en fait une majorité du SNP.

« Mais au-delà de cela, le ton et l’approche qu’il frappe, je ne pense pas, sont nécessairement particulièrement utiles pour construire une majorité de la population derrière l’indépendance. »

LIRE LA SUITE: Brexit POLL: Boris a-t-il «cédé» les eaux de pêche du Royaume-Uni à l’UE?

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle craignait que le parti Alba fasse plus pour la cause unioniste que la vision de l’indépendance.

Elle a déclaré: «Nous ne pouvons pas nous frayer un chemin vers l’indépendance, nous devons renforcer le soutien, persuader les gens, gagner la confiance.

« Et quand j’écoute ce qui sort de sa nouvelle tenue, je crains que cela ne conduise les anciens électeurs indécis du Non que nous devons attirer loin de la cause de l’indépendance plutôt que de nous. »

Son habillage de M. Salmond intervient après que le couple se soit disputé en public.

Auparavant, elle était proche de l’ancien premier ministre et chef du SNP qui lui servait de mentor.

Mais leur amitié s’est effondrée suite à la gestion par le gouvernement écossais des allégations de harcèlement sexuel formulées contre M. Salmond remontant à l’époque où il était au pouvoir.

Mme Sturgeon, qui a succédé à M. Salmond en tant que Premier ministre et leader du SNP en 2014, a fait part de ses inquiétudes quant à l’opportunité pour son prédécesseur de reprendre des fonctions publiques, affirmant que « je ne pense pas que cela envoie un très bon message ».

Un sondage réalisé par Survation pour les journaux DC Thomson a estimé que le soutien au parti Alba n’était que de 3%, tandis que 71% des personnes interrogées ont déclaré avoir une opinion défavorable sur M. Salmond.

Le scrutin a eu lieu cette semaine, avec la participation de 1 021 Écossais.