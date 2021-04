Sturgeon retient son plan économique après que l’ancien “impliquait une austérité prolongée” | UK | Nouvelles

Le Premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a avoué que les chiffres figurant dans le plan économique du SNP pour l’indépendance sont «complètement dépassés» malgré la volonté d’un deuxième référendum avant de les mettre à jour. Le chef du SNP a admis que la Commission de croissance 2018 du parti, rédigée avant la pandémie COVID-19 et l’accord final sur le Brexit, n’était plus fiable. Cependant, elle a déclaré qu’aucune nouvelle analyse ne serait menée avant la veille d’un deuxième référendum.

Elle a déclaré à Channel 4 News la semaine dernière: «Alors que l’approche sous-jacente de la Commission de la croissance est celle que j’approuve pleinement et à laquelle je souscris, les chiffres qui y figurent sont complètement dépassés.

«Parce que dans la période qui a suivi sa publication, nous avons subi une pandémie mondiale, la situation budgétaire du Royaume-Uni et de la plupart des pays du monde a été bouleversée.»

Mme Sturgeon a réitéré les affirmations lors d’un échange enflammé sur l’émission Andrew Marr de BBC One ce matin, dans lequel elle a confirmé que le SNP n’avait fait aucun modèle sur l’impact que quitter le Royaume-Uni aurait sur les revenus.

Le secrétaire écossais de l’ombre, Ian Murray, a immédiatement critiqué le premier ministre, affirmant que le SNP retenait les chiffres car ils savaient que “ce serait probablement une mauvaise nouvelle”.

En 2018, une évaluation du rapport de la Commission sur la croissance du SNP par l’Institute for Fiscal Studies (IFS) a déclaré que les propositions pour une Écosse indépendante suggéraient une autre décennie de réduction des dépenses publiques.

L’IFS a félicité le rapport pour avoir abordé de front le “défi” des finances publiques auquel une Écosse indépendante serait confrontée.

Les recommandations de la Commission de la croissance comprenaient la réduction du déficit du pays d’un «point de départ prévu» de 5,9% au moment du départ du Royaume-Uni à moins de 3%.

IFS a déclaré: «Leurs propositions impliquent une autre décennie du type de restriction des dépenses publiques que l’Écosse connaît actuellement.

“Si c’est de l’austérité, alors l’austérité serait prolongée sous les propositions de la commission.”

Il a poursuivi: “La commission affirme que leurs propositions ne constituent pas de l’austérité car les dépenses publiques augmenteraient en termes réels.

«Mais leurs plans signifieraient que les dépenses en services publics et les prestations diminuent de 4% du PIB sur une décennie.

«Cela s’ajoute aux réductions délivrées et prévues par le gouvernement britannique pour la décennie 2010-2020, et aux propositions de la commission pour des réductions immédiates de la défense et d’autres dépenses actuellement entreprises par le gouvernement britannique.

“Le vieillissement de la population – qui ajoute aux pressions sur les budgets de la santé, des services sociaux et des pensions de l’État – signifie que maintenir une augmentation globale des dépenses de seulement 0,5 pour cent par an exigerait probablement des coupes dans de nombreux autres services publics.”

L’IFS a déclaré qu’il était “incohérent” d’affirmer que les plans ne constituaient pas de l’austérité alors que la politique actuelle du gouvernement britannique le faisait.

L’analyse a conclu qu’il était “difficile de voir comment une Ecosse nouvellement indépendante pourrait éviter le type de programme de réduction du déficit” défini par la commission.

Dans une interview accordée à Express.co.uk, l’historien constitutionnel Vernon Bogdanor a fait valoir que les réformes que Mme Sturgeon pourrait avoir à mettre en œuvre pour rejoindre l’UE feraient de l’ancien chancelier de l’Échiquier George Osborne le père Noël.

M. Osborne a été l’architecte de la campagne d’austérité controversée en Grande-Bretagne après la crise financière.

Le professeur Bogdanor a déclaré: “L’Ecosse ne peut se voir refuser l’entrée dans l’UE car si elle devient indépendante, elle deviendra une démocratie libérale.

“La question est de savoir quelles conditions ils accepteront pour adhérer, car elles seront probablement assez dures.

“L’UE ne veut pas encourager le séparatisme en Catalogne et peut-être dans d’autres pays.”

Il a noté: «Ils n’obtiendraient presque certainement pas leur part de la remise de Margaret Thatcher que le Royaume-Uni a obtenue dans les années 80.

“Et ils pourraient être obligés de rejoindre l’euro assez prochainement.

«L’adhésion de l’Écosse à l’euro poserait de nombreux problèmes car son déficit budgétaire actuel est d’environ 7%. Et ils devraient le réduire à 3%, selon les règles actuelles de l’UE.

“Cela ferait ressembler George Osborne au Père Noël, car ils auraient beaucoup de coupes dans les dépenses publiques et une augmentation des impôts.”