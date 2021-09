Sturgeon s’est déchaîné contre la défense ” superficielle ” de Godley ” honteux ” après le tollé de tweets racistes | Politique | Nouvelles

Et Michelle Ballantyne, qui a quitté les conservateurs plus tôt cette année pour devenir le chef de Reform UK Scotland, a suggéré que le Premier ministre pensait que les excuses publiques de Mme Godley pour des publications dénigrant entre autres Kelly Rowland et 50 Cent devraient «effacer l’ardoise». Mme Godley, 60 ans, a reçu 12 000 £ pour une série de publicités télévisées faisant la promotion de la campagne de santé COVID-19 du gouvernement écossais.

Elle a été supprimée après que les messages ont été révélés et s’est ensuite excusée pour son “langage offensant et blessant”.

Interrogée sur l’émission Good Morning Scotland de la BBC, Mme Sturgeon a déclaré: “Les tweets qui ont été portés à mon attention hier étaient totalement inacceptables, complètement hors de propos.

“Je ne chercherais en aucune façon, forme ou forme à les défendre.”

Cependant, appuyée sur la décision initiale du SNP de travailler avec Mme Godley, qui a trouvé une renommée virale avec ses pastiches surnommés des points de presse du premier ministre Nicola Sturgeon sur les coronavirus au cours des derniers mois, elle a ajouté: “Ces choses arrivent.

« L’important, c’est que des mesures soient prises.

“Janey s’est excusée – je pense qu’elle a été assez directe et digne dans ses excuses.

Elle a expliqué: “Jane Godley doit apparemment être pardonnée pour ses propos honteux parce qu’ils étaient simplement un” malentendu “par un comique bien intentionné et un partisan franc de l’indépendance, aucun mal ne voulait dire!

«Mais dans le monde réel, Mme Godley était le choix du SNP pour mener leurs campagnes, leur génie comique dont la langue acérée et l’esprit vil caustique étaient considérés comme une arme contre les ennemis de leur cause.

“Sturgeon encourage et promeut ces fantassins et ses déclarations de surprise et d’horreur lorsque leur vraie nature est exposée est aussi superficiel que le soutien de Sturgeon à l’Union.”

La controverse a éclaté après que le site Web américain Daily Beast a mis en évidence des tweets de Mme Godley datant de plusieurs années.

Dans l’une, elle a qualifié l’ancienne chanteuse de Destiny’s Child de “wummin noir au visage de cheval” et dans une autre a affirmé qu’elle parlait “comme la tante noire stéréotypée Jemima qui se tient sur un tabouret dans les dessins animés de Tom & Jerry”.

Dans un troisième, elle a déclaré: “Si Kelly parle comme une nana noire raciste du ghetto blaster, je vais lui frapper du riz et des pois.”

Dans un article destiné à 50 Cent, elle a déclaré: “Il n’y a rien de plus classe qu’un rappeur noir dans un costume bien coupé avec des photos d’armes à feu en arrière-plan… mmm sexy.”

Le site Web a déclaré avoir envoyé une liste des messages offensants de Mme Godley au gouvernement écossais mais n’avoir reçu aucune réponse.

Dans ses excuses ultérieures, Mme Godley, que Mme Sturgeon a appelée en octobre son “alter-ego”, a déclaré: “Je pensais qu’être un comédien franc signifiait que je pouvais dire tout ce que je voulais et les gens l’accepteraient et ne prendraient pas c’est hors contexte, mais c’est complètement faux.

“Je dois me lever et assumer mon langage offensant et blessant et m’excuser.

“Ils ont des nuances horribles et je mérite toutes les critiques qui se présentent à moi.”

L’épisode de cette semaine a menacé d’éclipser la conférence annuelle du SNP, que Mme Sturgeon a utilisée comme plate-forme pour faire avancer la cause d’un deuxième référendum en sept ans sur le sujet de l’indépendance de l’Écosse.