Sturgeon supplie Boris pour un deuxième référendum sur l’indépendance dans un « esprit de coopération » | Politique | Nouvelles

Nicola Sturgeon dit qu’il est juste que l’Écosse « décide de l’avenir »

Le premier ministre écossais dira aujourd’hui aux membres du SNP que “la démocratie doit – et prévaudra -” pour permettre un autre vote sur l’indépendance de l’Écosse. Mme Sturgeon, qui doit prononcer le discours de clôture de la conférence du SNP peu avant midi, devrait dire qu’elle espère adopter une approche de “coopération et non de confrontation” dans ses tentatives d’obtenir un deuxième référendum.

Le chef du SNP a appelé à un autre référendum d’ici la fin de 2023 lorsque la pandémie de coronavirus sera terminée, bien que le gouvernement britannique reste opposé à un autre vote avec le ministre du Cabinet Michael Gove faisant passer le message clair au Daily Express aujourd’hui.

Elle dira : « Mon approche du gouvernement et de la politique sera, dans la mesure du possible, la coopération et non la confrontation.

« L’expérience de la pandémie et les défis auxquels nous sommes confrontés en conséquence renforcent mon opinion selon laquelle il s’agit de la bonne approche.

“C’est donc dans cet esprit de coopération que j’espère que les gouvernements écossais et britannique pourront parvenir à un accord – comme nous l’avons fait en 2014 – pour permettre aux souhaits démocratiques du peuple écossais d’être entendus et respectés.

Nicola Sturgeon a demandé un deuxième référendum sur l’indépendance (Image: SNP Media)

Nicola Sturgeon s’adressera à la conférence aujourd’hui (Image: .)

“Mais c’est clair : la démocratie doit – et prévaudra -“.

Mais les députés de l’opposition de Holyrood ont affirmé que l’indépendance aggraverait l’économie écossaise.

Willie Rennie, MSP libéral démocrate écossais, a déclaré: «Le bilan du gouvernement écossais en matière d’économie est une pagaille absolue et il n’y a aucun signe qu’il s’améliorera d’ici 2023, surtout si les ministres et les fonctionnaires se concentrent sur un autre référendum sur l’indépendance.

« Nous avons besoin d’une économie solide et diversifiée où les entreprises peuvent prospérer et où tout le monde peut avoir accès au travail. »

Willie Rennie, ancien leader écossais de Lib Dem (Image: PA)

Donald Cameron MSP, porte-parole de la Constitution conservatrice écossaise, a déclaré : « L’indépendance, comme d’habitude, est mise au-dessus de tout par les nationalistes, ce qui sera profondément dommageable pour notre économie.

Pamela Nash, directrice générale de l’Écosse à l’Union, a déclaré: “C’est encore le jour de la marmotte lors de la conférence du SNP, avec des politiciens nationalistes uniquement intéressés à parler de la constitution.

« Le Premier ministre est clairement à court d’idées.

« Si Nicola Sturgeon voulait vraiment croire en la coopération, elle se concentrerait sur le fait de faire fonctionner la dévolution et d’utiliser les pouvoirs de Holyrood pour construire un rétablissement pour tout le monde.

Alex Salmond était l’ancien premier ministre d’Écosse (Image: PA)

« Au lieu de cela, elle est aveuglée par son obsession de briser notre pays.

« L’Écosse mérite mieux qu’un gouvernement qui privilégie la division avant la décentralisation. »

Pendant ce temps, Alex Salmond a frappé le SNP en promettant que son parti créerait un dépliant IndyRef2 pour parcourir des milliers de boîtes aux lettres.

L’ancien Premier ministre écossais a clôturé la première conférence de son parti le mois dernier en présentant l’ALBA comme une alternative au SNP et aux Verts écossais, qualifiant le gouvernement de « coalition du chaos ».

La conférence du SNP a eu lieu au cours des quatre derniers jours (Image: .) Le parti de M. Salmond n’a pas remporté un seul siège aux élections de Holyrood cette année, mais a clairement indiqué que son parti avait apporté une “petite contribution” à l’obtention d’une majorité indépendantiste en Écosse par les numéros de vote.

Dans un discours de clôture à l’hôtel de ville de Greenock hier, M. Salmond a dénoncé le manque de progrès du SNP en matière d’indépendance, soulignant qu’il s’agissait de la «croyance fondamentale» de l’Écosse.

Il a souligné que l’indépendance n’était pas une “aspiration pour l’avenir” mais quelque chose à “réaliser de toute urgence, non pas pour l’au-delà mais pour l’ici et maintenant”.

Le chef du parti ALBA a poursuivi : « Il y a eu cinq élections nationales en Écosse depuis le référendum de 2014.

Alex Salmond a déclaré que l’indépendance devrait avoir lieu immédiatement (Image: .)

« Dans chacun d’eux, les partis de l’indépendance ont remporté la majorité des sièges. Lors des élections écossaises de cette année, il s’agissait à la fois d’une majorité de sièges et, grâce à la petite contribution de l’ALBA, d’une majorité de voix également. »

Mais, dans le même discours, M. Salmond a exhorté ses partisans à ne pas attaquer le SNP, affirmant que ce serait “la chose la plus importante que j’aie à vous dire aujourd’hui”.

Parlant du tract, M. Salmond a annoncé que le tract, connu sous le nom de “petit livre Alba”, serait envoyé à 100 000 foyers avant les élections municipales de l’année prochaine.

Cependant, la création de la publication serait dirigée par deux personnalités qui ont provoqué la controverse ces dernières années pour leur opposition franche à la direction actuelle du SNP.

Nicola Sturgeon a déclaré qu’un vote aurait lieu d’ici la fin de 2023 (Image: .)

Robin McAlpine, chef du groupe de réflexion pro-indépendance Common Weal jusqu’au début de cette année, écrira le livre.

Stuart Campbell, qui écrit le blog Wings Over Scotland, éditerait également la brochure, après avoir produit le Wee Blue Book à l’approche du référendum sur l’indépendance de 2014.

Mais Pamela Nash, directrice générale de l’Écosse à Union, a déclaré: «Les Écossais ont largué le parti toxique de Salmond dans les urnes, et ils jetteront également son courrier indésirable.

“C’est l’homme d’hier qui vend la politique d’hier.”