Sturgis Motorcycle Rally, une aubaine pour un garçon de 8 ans, exécutant un stand de limonade « dons uniquement »

Le stand de limonade en bordure de route d’un enfant de 8 ans passionné de moto est devenu une attraction populaire lors du rallye annuel de motos Sturgis qui débute ce week-end dans le Dakota du Sud.

Wyatt Dennis a ouvert le stand l’année dernière pour gagner un peu d’argent pour un ensemble Lego qu’il voulait, selon FOX 9 à Minneapolis. À la fin de la journée, il avait gagné l’argent plus 200 $ pour l’hôpital pour enfants St. Jude.

“Alors maintenant, 50% vont à l’université, 30% vont à St. Jude et le reste va à – l’année dernière c’était Legos, cette année c’est une moto tout-terrain”, a déclaré Dennis à FOX 9.

Cette année, l’entreprise entrepreneuriale de Dennis est devenue virale après qu’une personne séjournant dans un terrain de camping à proximité ait publié à son sujet sur les réseaux sociaux, ce qui lui a permis de collecter jusqu’à présent 4 500 $ pour l’hôpital pour enfants.

Dennis ne fait pas payer la limonade mais les dons sont appréciés.

“Si vous voyagez entre Rapid City et Sturgis à vélo, arrêtez-vous à la sortie de la route de Tilford !!” Darek Swain a posté sur Facebook lundi dernier. “Il y a un petit garçon qui aime les motos et qui offre gratuitement de la limonade et de l’eau à tout le monde. S’il vous plaît, arrêtez-vous et dites-lui un grand merci et montrez vos balades !!! La limonade est DÉLICIEUX !!!! Aussi, donne un pourboire au gamin, il fait chaud dehors, et il va devoir commencer à économiser maintenant pour cette Harley.”

Après que Swain ait découvert que Dennis faisait don de la majeure partie de l’argent à l’hôpital et à son université, il a ajouté: “Sortez et soutenez un enfant qui fait du bien dans ce monde.”

Le message de Swain avait été partagé plus de 64 000 fois dimanche matin.

Le rassemblement de Sturgis se poursuivra jusqu’au dimanche 15 août prochain.