Sturridge quitte Majorque et signe pour l’Australien Perth Glory

L’attaquant international anglais Daniel Sturridge, 32 ans, en probation à Majorque depuis l’été dernier, a signé pour Perth Glory, a rapporté le club australien sur les réseaux sociaux.

Sturridge s’est soumis à la discipline du club des Baléares dans le but de montrer qu’il est toujours un footballeur valable pour jouer dans la première division du football espagnol après avoir passé un an et demi sans marcher sur un terrain.

Il est venu sur l’île dans son Statut d’agent libre après avoir mis fin à son contrat avec Trabzonspor en mars 2020 turc sur une question liée aux jeux de hasard illégaux.

Il a été sanctionné de quatre mois sans jouer au football pour avoir dit à son frère “de parier sur son transfert à Séville” en janvier 2018.

Mais sa performance n’a pas tout à fait convaincu l’entraîneur de l’équipe majorquine Luis García Plaza, qui a toujours répondu par des esquives lorsqu’on l’interroge sur l’ancien joueur de Manchester City, Chelsea, Boston Wanderers, Liverpool, West Bromwich Albion et Trabzonspor.

“Sturridge s’entraîne avec nous et après une période, nous verrons s’il continue ou non. Pour l’instant je ne sais pas. C’est un joueur qui était ‘top’ mais ça prend beaucoup de temps à jouer et il doit retrouver sa meilleure forme“L’entraîneur Vermilion a déclaré la dernière fois qu’on lui a posé des questions sur lui.

L’international anglais, en revanche, a toujours été optimiste quant à la possibilité de rester sur l’île.

“Rien de mieux que le sentiment de marquer des buts. Même dans un match à huis clos (avec des joueurs de base vermillon), marquer me fait me sentir incroyable. Je me sens de mieux en mieux au fil des jours. J’ai hâte de jouer un vrai match le jour venu et de montrer au monde mon talent.. Dieu est bon”, a écrit Sturridge début août sur son compte Twitter.