20/08/2021 à 14h00 CEST

Le nouveau Leipzig de Jesse Marsch affronte la deuxième journée de Bundesliga contre Stuttgart à la recherche de la première victoire. L’équipe d’usine Red Bull a chuté au minimum contre Mayence 05 à domicile et a certifié sa première défaite de la saison 2021/22. Ils ont commencé le DFB Pokal avec une victoire (0-4) contre Sandhausen avec un grand match collectif.

Les Allemands, qui affrontent leur sixième saison en Bundesliga en tant que l’une des principales têtes d’affiche, ils mesurent le point où en est le projet après le départ de Nagelsmann, ainsi que d’acteurs importants comme Upamecano ou Konaté, contre Stuttgart. L’équipe de Pellegrino Matarazzo ne sait pas ce que c’est que de battre Leipzig : cinq défaites et un nul.

La croissance du club a été fulgurante depuis sa fondation en 2009. En moins d’une décennie, il est passé des catégories régionales à la compétition dans l’élite du football allemand et Actuellement, cinq ans après sa promotion, il fait partie des grands candidats au titre.

Un projet sportif et institutionnel solide

L’équipe d’usine Red Bull traverse une étape douce une décennie seulement après sa fondation. Il a gravi les divisions à un rythme vertigineux et s’est clairement imposé en Bundesliga et s’est même battu pour le titre lors des dernières éditions. Main dans la main avec Julian Nagelsmann, actuel manager du Bayern, le club a connu une approche plus claire du succès : vice-champion de Bundesliga et demi-finaliste de la Ligue des champions en 2020.

Maintenant avec Jesse Marsch, le grand objectif est de continuer à grandir avec un modèle sportif basé sur l’attraction des jeunes et un modèle de jeu spécifique. Avec le Borussia Dortmund, le grand défi est de détrôner le Bayern et de générer un changement dans le football germanique.