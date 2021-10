Stuttgart devient fort à domicile et bat Hoffenheim (3-1)

02/10/2021 à 17h33 CEST

Les Stuttgart gagné 3-1 contre Hoffenheim lors du match qui s’est déroulé ce samedi au Arène Mercedes Benz. Les Stuttgart Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match disputé contre le Bochum. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Hoffenheim a remporté à domicile 3-1 son dernier match du tournoi contre VfL Wolfsbourg. Avec cette défaite, le Hoffenheim s’est placé en dixième position à l’issue du duel, tandis que le Stuttgart est onzième.

La première équipe à marquer a été l’équipe locale, qui a inauguré le lumineux par un but de Marc Kempf à 18 minutes. Après cela, la première partie s’est terminée par un score de 1-0.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Stuttgart, qui a prolongé des distances avec un but de Konstantinos Mavropanos à 60 minutes. Plus tard, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux grâce au but de Roberto Massimo à la 81e minute qui a laissé un 3-0 en faveur de Stuttgart. Cependant, le Hoffenheim à la 84e minute, il s’est approché du tableau d’affichage grâce à un but de Jacob Bruun Larsen, concluant la confrontation avec le résultat de 3-1.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Stuttgart ils entrèrent Roberto Massimo, Matthieu Klimowicz, Nikolas Nartey, Clinton mola et Daniel Didavi remplacement Chris Fuhrich, Omar marmousch, Orel Mangala, Borna Sosa et Tanguy Coulibaly, Pendant ce temps, il Hoffenheim a donné accès à Kevin Akpoguma, rutter Georginio, Jacob Bruun Larsen, Munas Dabbur et Sébastien Rudy pour Pavel Kaderabek, Diadie Samassekou, Dennis Geiger, Ihlas Bebou et Sargis Adamian.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Diadie Samassekou.

Avec ce résultat, le Stuttgart et le Hoffenheim ils sont à égalité à huit points en Bundesliga.

Le lendemain, l’équipe de Pellegrino Matarazzo affrontera contre Borussia Mönchengladbach, Pendant ce temps, il Hoffenheim de Sebastian Hoeness lui fera face Eau de Cologne.

Fiche techniqueStuttgart :Florian Muller, Waldemar Anton, Konstantinos Mavropanos, Marc Kempf, Tanguy Coulibaly (Daniel Didavi, min.90), Orel Mangala (Nikolas Nartey, min.76), Atakan Karazor, Wataru Endo, Borna Sosa (Clinton Mola, min.90) , Chris Fuhrich (Roberto Massimo, min.65) et Omar Marmoush (Mateo Klimowicz, min.76)Hoffenheim :Oliver Baumann, Pavel Kaderabek (Kevin Akpoguma, min.57), Kevin Vogt, Chris Richards, David Raum, Diadie Samassekou (Georginio Rutter, min.57), Florian Grillitsch, Dennis Geiger (Jacob Bruun Larsen, min.69), Ihlas Bebou (Munas Dabbur, min.69), Andrej Kramaric et Sargis Adamyan (Sebastian Rudy, min.83)Stade:Arène Mercedes BenzButs:Marc Kempf (1-0, min. 18), Konstantinos Mavropanos (2-0, min. 60), Roberto Massimo (3-0, min. 81) et Jacob Bruun Larsen (3-1, min. 84)