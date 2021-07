Stuttgart : horaires et où regarder le match amical à la télévision

30/07/2021 à 23h17 CEST

Ronald Gonçalves

A la veille du début de Liga Santander 2021 – 2022 Au milieu du mois prochain, les clubs espagnols clôturent déjà leurs tournées de pré-saison respectives, et le Barcelone ajoutera un autre différend à leur liste de matches amicaux demain lorsqu’ils se rencontreront en Allemagne à Stuttgart, contre ceux qui chercheront leur troisième victoire dans ce cycle de compétitions internationales.

Dans ce sens, L’équipe de Ronald Koeman s’est imposée face à Nàstic (4-0) et contre Gérone (3-1), cette dernière confrontation avec la particularité que Memphis Depay, l’une des signatures les plus importantes des Catalans pour cette nouvelle campagne, a réussi à marquer son premier but en tant que culé sur penalty.

Cependant, la combinaison Pellegrino Matarazzo accumule une pré-saison plus longue, étant que ils ont battu les Hollenbach (10-1), vaincu Saint-Gall (3-0), à égalité avec Darmstadt 98 (1-1) et conquis sur l’Arminia (5-2), ils accumulent donc plus de feuillage face à leur confrontation contre Barcelone. Cependant, les blaugranas ajoutent de plus en plus de leur force principale, on estime donc qu’il s’agit d’un jeu de bleu et de rouge.

BARCELONE – STUTTGART : HORAIRE ET O VOIR LE FRIENDLY À LA TÉLÉ

Le match entre Barcelone et Stuttgart aura lieu demain, samedi 31 juillet, à 18h00, et peut être vu en Espagne à travers Télévision du Barça Oui TV3.