Stuttgart remporte la victoire à domicile contre le Werder Brême (1-0)

04/04/2021 à 17:32 CEST

le Stuttgart a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-0 contre lui Werder Brême ce dimanche dans le Mercedes Benz Arena. le Stuttgart est arrivé avec l’intention de retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Bayern Munich par un score de 4-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Werder Brême il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué VfL Wolfsburg. Avec cette défaite, l’équipe de Bremense a été placée en treizième position après la fin du duel, tandis que le Stuttgart est septième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a débuté sa lumière avec un but de son propre but. Ludwig Augustinsson à la minute 81, terminant le match avec un score final de 1-0.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Stuttgart qui sont entrés dans le jeu étaient Darko Churlinov, Daniel Didavi, Atakan Karazor et Pascal Stenzel remplacer Matthew Klimowicz, Philipp Forster, Gonzalo Castro et Tanguy Coulibaly, tandis que les changements dans le Werder Brême Ils étaient Yuya osako, Davie Selke, Eren Dinkci et Patrick Erras, qui est entré pour remplacer Romano Schmid, Niclas Fullkrug, Chrétien brut et Kevin Mohwald.

L’arbitre a sanctionné trois joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Philipp Forster, du Stuttgart et deux à Kevin Mohwald et Maximilian Eggestein du Werder Brême.

Avec ces trois points, le Stuttgart classé septième avec 39 points, tandis que le Werder Brême Il était à la treizième place avec 30 points à la fin du match.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à domicile: le Stuttgart sera mesuré avec le Borussia Dortmund et le Werder Brême jouera contre lui RB Leipzig.

Fiche techniqueStuttgart:Gregor Kobel, Konstantinos Mavropanos, Waldemar Anton, Marc Kempf, Mateo Klimowicz (Darko Churlinov, min.78), Philipp Forster (Daniel Didavi, min.78), Wataru Endo, Borna Sosa, Tanguy Coulibaly (Pascal Stenzel, min.89) , Gonzalo Castro (Atakan Karazor, min 86) et Sasa KalajdzicWerder Brême:Jiri Pavlenka, Omer Toprak, Marco Friedl, Christian Gross (Eren Dinkci, min.84), Theo Gebre Selassie, Romano Schmid (Yuya Osako, min.73), Kevin Mohwald (Patrick Erras, min.88), Maximilian Eggestein, Ludwig Augustinsson, Niclas Fullkrug (Davie Selke, min 74) et Milot RashicaStade:Mercedes Benz ArenaButs:Ludwig Augustinsson (1-0, min.81)