Stuttgart, troisième adversaire de Koeman en pré-saison du Barça

31/07/2021 à 12:00 CEST

Le FC Barcelone de Ronald Koeman affronte Stuttgart pour son troisième match de préparation de la saison 2021/22. Avec le début de la Liga en vue, les Catalans ont gagné avec de bons sentiments lors des deux premiers matchs : 4-0 contre Nàstic a tour de chapeau de Rey Manaj et 3-1 contre Gérone avec bonnes minutes de Memphis Depay.

Les azulgranas, qui Ils affronteront également Salbourg et la Juventus les 4 et 8 août avant de faire leurs débuts en Liga contre la Real Sociedad.Ils veulent continuer à ajouter des minutes à leurs jambes cette pré-saison. Malgré le fait que les Allemands aient plus de minutes de tir, Barcelone est favori pour remporter sa troisième victoire consécutive.

Le dessin et Memphis Depay seront deux des grands atouts du duel, auquel les jeunes de Barcelone B et Juvenil A continueront de participer pour tenter de convaincre l’entraîneur néerlandais.. Avec Ronald Araujo et Braithwaite de retour, Koeman n’a plus qu’à récupérer Emerson et Agüero, qui profitent de leurs vacances après l’America’s Cup, et Pedri, qui se concentre toujours avec l’équipe nationale aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Préparation en attente pour résoudre la situation de Leo Messi

Le Barcelone de Ronald Koeman commence le compte à rebours pour commencer la saison 2021/22. L’équipe accélère et récupère progressivement les internationaux : le dernier à nous rejoindre était Ronald Araujo et la semaine prochaine, deux des recrues de cette saison, Kun Agüero et Emerson Royal, le feront également.. La situation de Pedri est quelque chose de particulier : il pourrait rejoindre directement une fois sa participation à Tokyo 2020 terminée ou le Barça pourrait lui donner quelques jours de congé.

Tout cela sans que l’affaire Messi soit résolue. L’Argentin continue ses vacances après avoir remporté sa première Copa América avec l’équipe nationale argentine et n’a toujours pas renouvelé son contrat avec Barcelone, qui a pris fin le 1er juillet.. Le club du Barça gérerait les départs et les baisses de salaire pour pouvoir faire face à la signature de la star sans dépasser la limite salariale imposée par la Liga.