Stuttgart vs Barcelone, amical de pré-saison : score final 0-3, croisière du Barça pour gagner en Allemagne

Barcelone reste parfait en pré-saison grâce à une victoire 3-0 sur Stuttgart à la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Les Blaugrana ont connu un départ lent mais ont accéléré le rythme à mi-parcours, ont marqué trois bons buts et ont remporté une victoire méritée pour rester invaincus dans la saison d’exhibition.

PREMIÈRE MOITIÉ

Les 20 premières minutes ont été un peu difficiles alors que Stuttgart s’installait dans une structure défensive et que le Barça avait du mal à briser la ligne de fond allemande, et les passes étaient lentes et sans imagination.

À l’exception de Memphis et Gavi, qui ont été actifs et brillants tout au long de la mi-temps, se déplaçant sur tout le terrain et offrant des options à leurs coéquipiers. C’est une course intelligente de Memphis qui a créé le premier but, et après une belle et longue balle par-dessus de De Jong, Depay a contrôlé le rocher avec une magnifique première touche, l’a renversé sur Stenzel et l’a renvoyé à la maison pour un premier but incroyable.

Memphis a également joué un rôle important dans le deuxième but, avec une belle habileté pour libérer Griezmann et le Français a donné à Yusuf Demir une touche pour son premier but au Barça.

A la mi-temps, le Barça était en tête avec quelques belles performances individuelles et 25 bonnes minutes de toute l’équipe pour terminer la période.

DEUXIÈME PARTIE

La seconde mi-temps s’est plutôt déroulée sur pilote automatique alors que le Barça dominait la possession et ne sortait pas de la troisième vitesse, mais Riqui Puig est entré en jeu avec son énergie habituelle et a marqué un joli but en contre-attaque pour le faire. 3-0.

Stuttgart a eu quelques bons moments mais n’a jamais vraiment troublé la défense du Barça, et le coup de sifflet final est venu mettre fin à une autre solide performance des Blaugrana. Ils restent parfaits avec trois victoires consécutives en pré-saison, et affronteront ensuite le RB Salzburg.

Stuttgart: Bredlow; Stenzel, Nothnagel, Kempf ; Massimo, Klement, Karazor, Weil ; Förster, Polster, Klimowicz

Objectifs : Aucun

Barcelone: Neto; Roberto (Pjanic 78′), Piqué, Lenglet (Araujo 49′), Dest; De Jong (Puig 61′), Nico (Busquets 61′), Gavi ; Demir, Griezmann (Manaj 78′), Memphis (Mortimer 78′)

Buts : Memphis (21′), Demir (36′), Puig (73′)