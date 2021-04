Style de bande OPPO: ce groupe s’intègre parfaitement dans votre vie quotidienne

En tant qu’appareil portable, un bracelet intelligent doit être beau et pratique.

Prendre soin de notre santé physique et mentale en ces temps de pandémie est la priorité absolue pour la plupart d’entre nous. Alors que les promenades quotidiennes dans les parcs, la course rapide ou le jogging, le cyclisme, la méditation, entre autres formes d’activités, sont la norme de nos jours, un groupe intelligent nous donne de précieux commentaires si nous atteignons nos objectifs ou non. En tant qu’appareil portable, un bracelet intelligent doit être beau et pratique.

Le style de bande est le dernier appareil intelligent portable d’Oppo après la montre Oppo. C’est un vêtement élégant et beau qui s’intègre parfaitement dans votre vie quotidienne en tant que compagnon de santé et d’exercice idéal. Il offre une surveillance continue de la SpO2, une évaluation de la qualité de la respiration pendant le sommeil et un suivi de la course, etc. Au prix d’un modeste Rs 2 999, ce portable Oppo a été le compagnon constant de ce critique depuis quinze jours; Voyons quelques-unes de ses principales caractéristiques et performances.

Le style de bande est conçu pour attirer la jeune génération. Il offre un large éventail de choix en ce qui concerne le cadran de la montre et le bracelet.

Les bracelets du Band Style sont disponibles en noir et vanille et comprennent une conception de boucle en métal réfléchie. Avec cette conception, les utilisateurs peuvent ajuster leurs bracelets à 360 degrés et maximiser le confort de port. Il y a un écran AMOLED couleur de 2,794 cm (1,1 pouce), il existe deux modèles de sangles uniques – une version sport de base et une version style, permettant aux utilisateurs de changer de bracelet à leur guise. En ce qui concerne le cadran de la montre, le style de bande propose plus de 40 modèles différents pour les utilisateurs. Vous pouvez toujours trouver un design adapté à votre occasion et à votre humeur. Avec son design attrayant et ses capacités de fitness bien construites, le Band Style est là pour activer votre santé, directement depuis votre poignet.

Allumé et synchronisé avec l’appareil mobile, le style de bande fonctionne comme un jeu d’enfant. Il est livré avec 12 modes d’entraînement, y compris la course à pied, la marche, le cyclisme, la natation, le badminton, le cricket, le yoga, etc., couvrant la plupart des sports populaires parmi les jeunes. En sondant plus profondément, la fonction de surveillance de la santé du style de bande est spécialisée pour détecter les problèmes de sommeil. Il prend en charge une surveillance précise du sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque et une surveillance continue de la SpO2 – fournissant des enregistrements complets et une analyse de la santé du sommeil de son utilisateur.

La surveillance continue de la SpO2 est rendue possible grâce au capteur optique d’oxygène sanguin intégré. Ce composant permet au style de bande de surveiller en permanence la saturation en oxygène du sang par seconde lorsque l’utilisateur dort. Pendant un cycle de sommeil de huit heures, il effectue une surveillance non-stop de la SpO2 28 800 fois, mesurant ainsi complètement la saturation en oxygène du corps de l’utilisateur.

Le style de bande est également livré avec un moniteur de fréquence cardiaque. Le capteur de fréquence cardiaque optique intégré peut surveiller la fréquence cardiaque de l’utilisateur 24 heures sur 24. Si la fréquence cardiaque devient trop élevée, la bande intelligente vibre pour avertir l’utilisateur d’un rythme cardiaque irrégulier. Avec le style de bande mesurant la fréquence cardiaque pendant l’exercice, les utilisateurs peuvent éviter le surentraînement et apprendre à quel rythme ils doivent garder pour s’assurer qu’ils progressent vers leurs objectifs.

Parmi les fonctions habituelles, les utilisateurs peuvent recevoir des notifications de messagerie et d’appel, contrôler la lecture de la musique et même trouver leur téléphone portable via le groupe. Le style de bande utilise un processeur haute performance et faible consommation et est fabriqué avec une grande batterie de 100 mAh, il peut être complètement chargé en seulement 1,5 heure.

En résumé, avec son design attrayant et ses capacités de fitness bien construites, le Band Style est là pour activer votre santé, directement depuis votre poignet. Cela vaut la peine d’investir pour un mode de vie plus intelligent et sain.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 40,4 x 17,6 x 11,45 mm, poids 10,3 g

Affichage: écran AMOLED 1,1 pouces, 126 x 294 pixels

Capteurs: capteur d’accélération 3 axes, capteur de fréquence cardiaque optique, capteur optique de SpO2

Fonctions de santé: surveillance de la SpO2, surveillance du sommeil, surveillance de la fréquence cardiaque en temps réel, activité quotidienne, rappels de lever, exercice de respiration

Modes d’entraînement: course en extérieur, course en salle, course pour brûler les graisses, marche en plein air, cyclisme en plein air, cyclisme en salle, elliptique, aviron, cricket, badminton, natation, yoga

Batterie: 100mAh

Prix ​​public estimé: Rs 2,999

