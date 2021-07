Style Mohawk tressé pour 2021

IDK à propos de vous, mais maintenant que nous sommes dans la partie la plus marécageuse et la plus chaude de l’été, j’ai officiellement terminé mes coiffures bouffantes et mes nœuds torsadés et je suis à la recherche d’une nouvelle inspiration pour les cheveux d’été. Entrez: Le look Braid Up de cette semaine, qui est probablement l’un de mes styles de protection préférés, à la fois frappant et pratique. Oui, je parle d’un mohawk cornrowed – et, honnêtement, c’est aussi cool que ça en a l’air. La meilleure partie? Ce style de Jerdonna Burch ne signifie pas que vous devrez opter pour la grande côtelette. Regardez la vidéo ci-dessus et vous verrez que les rasoirs et les ciseaux ne sont pas nécessaires pour obtenir ce look mohawk avant-gardiste. Comment est-ce pour la magie des cheveux?

Ce contenu est importé de {embed-name}. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Vous voulez copier ce look ? Voici quelques conseils pour vous aider :

1. Prenez un sèche-cheveux. Un moyen infaillible d’établir une base lisse pour ce style est de vous donner une éruption rapide avant de commencer. Après avoir lavé vos cheveux, séchez-les soigneusement par petites sections. Assurez-vous d’appliquer un protecteur thermique au préalable pour éviter tout dommage.

Ouai Memory Mist Protecteur Chaleur

Tresemme Keratin Smooth Heat Protection Spray Brillance

Brume protectrice contre la chaleur Hot Toddy de Drybar

Spray de protection thermique Chi 44 Iron Guard

2. Hydratez votre cuir chevelu. Pour éviter tout problème de cuir chevelu sec et gênant, optez pour une huile hydratante. Massez chaque jour de l’huile de ricin ou de l’huile de menthe poivrée entre vos tresses pour éviter le dessèchement et garder vos cheveux naturels doux et sains. Un gagnant-gagnant, vraiment.

3. Essayez différentes couleurs. Vous travaillez déjà avec un mohawk amusant, alors pourquoi ne pas passer au niveau supérieur avec une variété d’ombres ? Avec la tresse centrale principale, nourrissez les cheveux d’extension dans un ton différent pour un moment de couleur vraiment mignon.

Quatre. Protégez votre style. Afin de garder ce style en parfait état, vous devez vous assurer de le couvrir pendant que vous dormez. Que vous optiez pour un bonnet en satin ou un bandeau cool, ne jamais aller au lit sans protéger vos cheveux.

COSMOPOLITE

Cheveux : Jerdonna Burch

Annabel Iwegbue Annabel Iwegbue est une assistante éditoriale qui couvre le divertissement, la beauté, la mode et l’astrologie.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io