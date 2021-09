style rétro avec des fonctionnalités modernes

09/10/2021

Agir à 12:11 CEST

Sport.es

La platine vinyle Victrola Empire a été et continuera d’être un succès. Dans cet article, nous allons vous dire ce qui est spécial de vendre autant. De plus, il est actuellement à un prix intéressant sur Amazon. Profitez de l’offre !

Sonorisation avec platine

|

Matériel de sonorisation avec Platine vinyle Victrola Ils sont célèbres dans le monde entier. Il est vrai qu’avec l’ère numérique, l’utilisation du vinyle s’est effondrée et les ventes de ceux-ci ont chuté. Mais le millésime est revenu, et pour rester.

Et ce n’est pas seulement que l’ancien est à la mode, mais le bien de l’ancien a été pris, son élégance et leurs conceptions, et les fonctions du La technologie plus moderne afin d’obtenir un appareil unique.

ACHETER (149,90 €)

Ces stéréos rétro Ils sont capables de jouer de la musique à partir de disques vinyles de la manière la plus classique. Cependant, ils disposent également des fonctions les plus innovantes comme le bluetooth.

Les stéréos avec bluetooth ils sont les derniers quand il s’agit d’écouter de la musique. Vous éliminez le problème de câblage et vous pouvez vous déplacer à une distance considérable du lecteur de musique sans qu’il s’arrête.

Les systèmes de sonorisation avec platines ont été révolutionnés par l’inclusion de cette fonctionnalité. Et c’est que, ajouté à la grande qualité et au son unique que seul un vinyle est capable de donner à vos chansons préférées, ces platines sont vendues seules.

|

Ce produit a 3 vitesses de lecture, lecteur CD, lecteur de cassettes, radio FM, bluetooth et entrée auxiliaire 3,5 mm au cas où vous souhaiteriez inclure un autre appareil externe. Les haut-parleurs sont stéréo et le cadran dispose d’un éclairage LED. Son design est très élégant, style Mid-Century avec des accents dorés.

Il est clair que le tourne-disque Empire de Victrola C’est la meilleure option pour vous délecter de la bonne musique tout en mélangeant l’ancien avec le nouveau.

Alternatives à la platine vinyle Victrola Empire

Platine vinyle rétro i-Box

Tourne-disque vinyle vintage avec haut-parleurs IBox Integrated est une chaîne stéréo compacte 7 en 1 pour les mélomanes. Il s’agit d’une platine vinyle rétro avec laquelle vous pouvez écouter des CD, la radio FM, des cassettes, des vinyles et plus d’une manière classique et différente.

C’est l’accessoire parfait à combiner Dernières technologies en matière de connexion et de musique avec le style rétro vintage. Il dispose d’un port USB pour lire des fichiers, enregistrer et conserver le format Vinyle ou Aux-In vers USB MP3. C’est une platine à trois vitesses qui joue des disques, LP ou 78.

L’un des avantages de cet accessoire est qu’il a connexion bluetooth intégré et facile à coupler pour écouter de la musique depuis votre smartphone ou tablette. Il a un port AUX IN. Comprend 2 x 2 haut-parleurs stéréo et une sortie ligne R + L pour la connexion de haut-parleurs externes ou pour écouter de la musique avec un casque.

ACHETER (€ 112,99)

TFG Shuman

Platine vinyle 8 en 1 SHUMAN est un lecteur de platines avec un puissant système stéréo rétro qui se distingue par ses trois vitesses pour jouer des platines de 7, 10 et 12 pouces. Ses vitesses sont de 33, 45 et 78 tr/min.

Il s’agit d’un lecteur de platine rétro sans fil attrayant avec fonction d’enregistrement, radio, haut-parleur intégré avec télécommande et plus encore. est tourne-disque vintage sur amazon Il est compatible avec les lecteurs de musique traditionnels qui peuvent être utilisés comme MP3 et CD. Vous pouvez le connecter par Bluetooth.

La fonction Shuman élégante vous permet d’écouter les dernières nouvelles sur la radio FM / DAB, d’enregistrer et bien plus encore. Il est facile à utiliser, même pour les personnes âgées et les enfants. Son design extérieur du MC269 est exclusif à Shuman Design. Il est doté d’un boîtier de gramophone en bois de haute qualité et d’un écran LCD clair, ce qui en fait le choix parfait si vous le souhaitez. acheter une platine vinyle rétro en ligne.ACHETER (216,99 €)

1 PAR UN

1 BY ONE est une platine vinyle Bluetooth avec système Hi-Fi qui se distingue par ses haut-parleurs de 36 watts, son tourne-disque vinyle à cartouche magnétique et bien plus encore. Il a une plaque de fer fabriquée pour une haute précision et une résistance parfaite pour la stabilité de la rotation.

Il a également un contrepoids réglable et antidérapant, essentiel pour la plus haute qualité. Il dispose d’un système antidérapant dans le contrepoids du bras pour que le crayon glisse sans sauts ni déformations.

Vous pouvez connecter les haut-parleurs inclus ou certains haut-parleurs externes à la platine avec deux câbles de sortie RCA non inclus. Aussi vous pouvez le connecter à votre ordinateur avec USB et convertissez la musique vinyle au format MP3 pour la lire sur votre ordinateur, tablette, smartphone ou simplement la numériser.

C’est un tourne-disque rétro dans lequel vous pouvez écouter la musique de l’appareil souhaité avec sa connexion Bluetooth, un modèle qui dans son ensemble n’a rien à envier à un Empire de Victrola.ACHETER (229,99 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 10 septembre 2021.