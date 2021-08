Style Selena Quintanilla !, Thalía porte des charms brillants

in

Des charmes brillants Avec une photo du souvenir, les fans de la chanteuse mexicaine Thalía ont encore une fois loué son énorme beauté; Cependant, beaucoup ont été rappelés à son style par la légende de la musique, Selena quintanilla perez.

Sur la photo, la belle Thalía Sodi a montré ses charmes au maximum dans un haut lumineux avec des applications colorées et un pantalon taille haute ajusté dans le style de l’interprète de Bidi Bidi Bom Bom.

La belle Thalie Elle a mis son propre style sur sa tenue avec une veste rouge assez vive qui remplissait sa tenue de couleur et qui lorsqu’elle était ouverte permettait de ne rater aucun détail du haut, des charmes et des courbes de qui était la reine des feuilletons mexicains.

La sœur de Laura Zapata a complété son image avec ses cheveux dénoués mais avec très peu de volume et peignés en arrière et donnant une touche sombre à la photographie, donnant l’impression qu’elle était en plongée.

Bien que la photographie date d’il y a quelques années, la vérité est que cette mode est de retour et aujourd’hui, vous pouvez voir des célébrités et des non-célèbres avec ce type de hauts et de pantalons dans le style de la reine du TexMex.

La femme de Tommy Mottola s’est caractérisée par le fait d’être toujours à l’avant-garde et même d’imposer elle-même la mode en étant une icône des masses. Récemment pour célébrer sa longue carrière, la chanteuse s’est à nouveau habillée avec certaines de ses tenues les plus emblématiques et a montré que les années ne la traversaient pas.

Beaucoup d’adeptes de l’interprète ont été impressionnés par sa beauté, puisque même la plupart des tenues sont mieux portées par Thalía que dans ces jeunes années; sans aucun doute, c’est vraiment beau.