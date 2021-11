Style vestimentaire frissonnant, boucle d’oreille distrayante de Cristiano Ronaldo et les fans de Brighton ont perdu le contrôle de leur histoire

Appelez-les Boorighton. Albion commence cette semaine à la neuvième place de la Premier League.

Graham Potter est arrivé il y a 101 matchs, après avoir terminé 17e, après avoir été promu dans l’élite la saison précédente. Ils ont depuis terminé 15e et 16e.

getty

Potter était, à juste titre, agacé par les fans huant son équipe

Dans ces 101 matchs, ils ont perdu beaucoup moins qu’ils n’ont gagné et (peut-être un peu trop ?) ont fait match nul. Et le faire avec un peu de style ! Après le match, il a suggéré aux fans qui ont hué « peut-être qu’ils ont besoin d’une petite leçon d’histoire ? » Et un cours accéléré de tours de magie ? Il s’appelle Graham, pas Harry Potter.

Mes achats du Black Friday viennent d’arriver. Juste à temps pour la vague de froid. Ils font partie de la collection d’hiver Sean Dyche de Burnley. J’ai, dans les couleurs du club, le cache-cou riche et confortable pour tous les temps. Ou cravate. Et la polaire coupe slim, légère et résistante en blanc. Ou chemise. Les chauffe-menton au gingembre toujours populaires étaient en rupture de stock, ce qui est ennuyeux.

Dyche a bravé la neige en chemise et cravate

Je parie que vous pensez que c’était un penalty plutôt audacieux d’Ivan Toney ? Son premier but à domicile cette saison, et celui qui a permis à Brentford de gagner les 3 points contre Everton dimanche après-midi.

Il s’avère, cependant, qu’Ivan a été soudainement distrait. Comme il avait repéré quelque chose du coin de l’œil. Scintillant sous le soleil bas de l’hiver.

À quelques kilomètres de l’ouest de Londres cet après-midi-là, Manchester United était en ville pour affronter Chelsea. Là où le nom de Cristiano Ronaldo n’était pas dans le Xl de départ.

Cependant, ce qu’il y avait sur son oreille était une grosse boucle d’oreille brillante. Suspendu comme une boule de Noël à son lobe gauche alors qu’il réchauffait le banc.

getty

Ronaldo portait une boucle d’oreille à Stamford Bridge

La rumeur veut que l’entraîneur entrant Ralf Rangnick avait, eh bien, appelé Mick. Et a demandé à Michael Carrick de ne pas lancer Ronaldo.

En posant la question, le remplaçant continuera-t-il à être le poste de départ de Cristiano sous le nouveau patron? Les bijoux sont sortis sur celui-là.

RÉACTION SOCIALE

Couverture de l’album de Keane vs Carragher et Conte – le meilleur des rencontres sociales du week-end

DORÉ

Messi ou Lewandowski obtiendront-ils le feu vert – Cinq candidats en lutte pour le Ballon d’Or

PROBLÈME DE NEIGE

Kane rend aux fans qui ont voyagé 31 heures pour le choc annulé de Burnley

TÊTE À TÊTE

Chelsea contre Man Utd, mais quel est le plus gros club ? On laisse Gabby décider…

BOUCHE

Certains footballeurs sont tous bouche bée, mais pouvez-vous dire lequel est lequel ? On teste Gabby…

SPURSY

Bienvenue à Tottenham. Le travail de reconstruction frappe Antonio Conte comme un mastodonte