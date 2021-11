Styles | A plein régime

19/11/2021 à 06h30 CET

Avec la pandémie, il a renversé la vapeur. Et jamais mieux dit. Baissant les stores du restaurant, tous les caterings annulés et une perspective très sombre à court terme n’ont pas éteint le feu. Cet esprit positif et pluridisciplinaire de Nandu Jubany a poussé le chef à mettre le tablier et, avec sa famille, partager des recettes simples à faire à la maison sur les réseaux sociaux.

De cette expérience et de la réponse écrasante qu’il a reçue de ses partisans, un livre unique et très spécial est né : Réceptions à partager avec la famille. « Mon fils Eudald, en plus d’enregistrer ce que nous cuisinions, faisait des dessins de tout. Quand les gens les ont vus, ils ont paniqué. Ils nous ont demandé de tout collecter et nous l’avons fait, bien que ce soit après un important processus de maturation. Mais voilà et ça nous servira non seulement à cuisiner, mais aussi à se souvenir de ce que nous avons fait pendant ces mois de confinement.& rdquor;, explique Jubany.

Toute sa vie, il a été entrepreneur. Il ne sait pas ou ne veut pas être immobile. C’est pourquoi devoir arrêter et réorienter toute sa structure « n’était pas une tâche facile, mais j’ai une équipe fantastique et cela m’a beaucoup aidé. J’aime ce que je fais, je le transmets et je sais que j’ai le meilleur à mes côtés, confie Nandu. Et il ajoute que « J’espère être le Xavi à moi & rdquor;.

Bien qu’il s’agisse de motos, il est un très grand fan de Barcelone. Le chef pense que « Ma philosophie est celle du meilleur Barça de l’histoire, qui était celui de Guardiola. Le tout basé sur le travail, la discipline, la culture de l’effort et de toujours gagner, ne pas donner une balle pour la perdre. Que Xavi arrive au Barça avec ces principes me semble fantastique. Dirigez avec ordre et enthousiasme. Quand tu as déjà touché le ciel, qu’est-ce qui t’émeut, qui te commande ? La motivation. Même si vous avez tout gagné, si vous l’avez et que vous profitez de votre quotidien, vous continuerez à rivaliser et à en vouloir plus. Si vous ne l’avez pas, laissez-le & rdquor ;.

Nous prenons un café pendant que les derniers clients du restaurant Pur disent au revoir à Jubany. « Tu nous as manqué & rdquor;, lui disent-ils. « La pandémie nous a changés, reconnaît-il, mais nous devons profiter du peu de bien qu’elle nous a laissé. Dans mon cas, ce livre, renforce mon équipe, contrôle l’économie et distribue les œufs dans différents paniers & rdquor ;. Plusieurs tortillas comme la première qu’il fit demi-tour pour continuer son chemin.

