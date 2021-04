Styles sauvages et rainures Krush essentielles

À l’époque de la consommation de musique avant Internet, les bandes sonores étaient un moyen extrêmement important pour les nouveaux artistes de se faire remarquer. Un inconnu relatif pourrait greffer son matériel sur un album avec des actes plus établis, avec un film majeur pour l’aider à le vendre. Lorsque la culture hip-hop s’est répandue dans le cinéma dans les années 80, les meilleures bandes sonores hip-hop ont non seulement façonné le ton de ces films, mais ont également été inestimables pour lancer des carrières d’enregistrement. La première fois que quelqu’un a entendu Tupac ShakurSa voix était son couplet sur «Same Song» de Digital Underground, de la comédie de Dan Aykroyd Nothing But Trouble – l’un des nombreux exemples qui traitent du poids que les bandes sonores peuvent supporter.

Voici quelques-unes des meilleures bandes sonores hip-hop qui ont amené ces artistes émergents au grand public.

Style sauvage (1983)

Préparez-vous à être confus. Wild Style, le tout premier film sur la culture hip-hop, présente des images en direct de MC rappant sur des DJ qui tournent des breakbeats. Le budget étant si limité, le cinéaste Charlie Ahearn, avec le graffeur pionnier Fab 5 Freddy, a formé un groupe composé du guitariste Chris Stein de Blondie, le bassiste Dave Harper et le batteur Lenny Ferrari pour enregistrer des breakbeats totalement originaux afin d’éviter de payer des frais de licence pour la musique préexistante.

Ces jams instrumentaux ont été pressés sur 100 disques vinyles et distribués aux DJ qui apparaîtront dans le film. La première et toujours l’une des meilleures bandes sonores hip-hop mises à la disposition du grand public consistait en ce que vous avez réellement entendu dans le film: Busy Bee et Lil Rodney Cee se battant pour DJ Grand Wizard Theodore en utilisant ce mystérieux disque de break. Un point culminant du film et de la bande originale est The Cold Crush Brothers et The Fantastic Five (répertoriés comme «The Fantastic Freaks») exécutant une bataille a cappella soigneusement chorégraphiée sur un terrain de basket. «Basketball Throwdown» et les morceaux issus de la scène finale de The Amphitheatre offrent un aperçu de la première génération de hip-hop, avant que les structures des chansons ne deviennent rigides et avant que de nombreux artistes ne sortent leurs propres disques.

Krush Groove (1985)

L’une des meilleures bandes sonores hip-hop de l’âge d’or de la musique, Krush Groove est un biopic fictif sur le label Def Jam qui a été, curieusement, filmé et sorti avant même que Def Jam ne publie un album. Encore plus étrange, la bande-son n’est même pas sur Def Jam. Blair Underwood joue Russell Simmons et Rick Rubin joue… Rick Rubin. Beastie Boys, qui vient de passer du punk hardcore au hip-hop l’année précédente, interprète «She’s On It», un morceau qui n’apparaît sur aucun de leurs propres albums. Un adolescent LL Cool J auditions par synchronisation labiale «Je ne peux pas vivre sans ma radio» dans le bureau du label. Les téléspectateurs: veuillez noter qu’un Jam Master Jay hostile dans cette scène met la main dans sa veste pour quelque chose avant de se calmer.

Le groupe de Jay, Run-DMC, obtient le plus de temps à l’écran, mais ils n’apparaissent que sur la bande originale du groupe «Krush Groovin ‘», aux côtés de Kurtis Blow, Sheila E et The Fat Boys, ces derniers volent la vedette de manière cinématographique. «All You Can Eat» obtient son propre clip vidéo dans le long métrage, lorsque le trio de Brooklyn se gorge au Sbarro à Manhattan tout en rappant sur la nourriture. Note latérale: Nouvelle édition étaient censés être sur la bande originale, floconnés, et le groupe de rap devenu vocal Force MDs de Tommy Boy a été appelé à la dernière minute pour enregistrer «Tender Love». La chanson a été un succès, ce qui a abouti à un accord entre Warner Bros et Tommy Boy.

Couleurs (1988)

Lorsque Dennis Hopper s’est mis à réaliser un film hautement fictif sur le problème des gangs à Los Angeles en 1988, le vétéran du rap de LA Ice-T a été invité à inclure sa chanson «Squeeze The Trigger» sur la bande originale. Ice lui a fait mieux et a enregistré une chanson entièrement nouvelle en utilisant le nom du film, rythmiquement basée sur une obscure face B de King Sun appelée «Mythological Rapper». «Colors» a brossé un tableau tellement vivant du point de vue d’un membre de gang que la radio avait peur de promouvoir le style de vie. Une version où Ice-T dénigre le gangster-isme pendant les chœurs a été diffusée sur les ondes peu de temps après.

Warner Bros avait récemment signé un accord de distribution avec le label de rap new-yorkais Cold Chillin ‘et a utilisé la bande originale comme méthode pour promouvoir sa liste et leur producteur Marley Marl, connus collectivement sous le nom de The Juice Crew. Les morceaux de Juice Crew Les MCs Roxanne Shanté («Go On Girl»), MC Shan («A Mind Is A Terrible Thing To Waste»), Kool G Rap («Butcher Shop») et Big Daddy Kane («Raw») sont tout inclus. La scène hip-hop de LA venait juste de prendre son envol en 1988; bien que l’une des meilleures bandes sonores hip-hop de son époque, le Colors dominé par New York était une occasion manquée de mettre en valeur le talent local de sa ville rivale. La consolation a été une apparition des greffes Queens-to-LA 7A3 qui ont aidé à présenter le producteur légendaire DJ Muggs au monde.

Boyz N The Hood (1991)

Nommé d’après le Glaçon-penné /Dr. Dre-produit Eazy-E chanson qui a semé les graines de RNF, Boyz N The Hood co-stars Cube et a été filmé peu de temps après qu’il soit devenu un artiste solo. Se déroulant dans le centre-sud de Los Angeles, les débuts marquants du réalisateur de John Singleton ont déclenché une vague de films qui abordaient le problème des gangs de manière non exploitante. “How To Survive In South Central” capture Cube à son apogée, s’assurant que l’album a gagné sa place parmi les meilleures bandes sonores hip-hop parce que la chanson n’était initialement incluse sur aucune de ses propres sorties (elle est apparue plus tard comme une piste bonus a 2003 réédition de Certificat de décès).

Sa protégée féminine Yo-Yo vient correctement avec «Mama Don’t Take No Mess»; Les rappeurs de gangsta de la côte ouest, Compton, Most Wanted et Kam contribuent également à des morceaux. «Just A Friendly Game Of Baseball» de Main Source utilise le passe-temps américain comme une métaphore de la brutalité policière à grand effet – cette version est un remix de celle de leur premier album révolutionnaire, Breaking Atoms. Le morceau le plus historiquement significatif de l’album est peut-être «Too Young» de Hi-Five, car il met en scène un adolescent MC nommé Prodigy, qui allait bientôt se faire un nom en tant que moitié du duo new-yorkais Mobb Deep.

Jus (1991)

«Sirotez le jus, j’en ai assez.» Bien que n’apparaissant pas sur le Bande-son de Juice, Tupac Shakur vole la vedette en tant que personnage psychopathe de Bishop dans ce film new-yorkais sur les adolescents obsédés par le hip-hop succombant au style de vie criminel. Eric B et Rakim«Juice (Know The Ledge)» est la vedette, mais l’ancien rival de Rakim, Big Daddy Kane, livre également avec «Nuff ‘Respect». Coproduit par Hank Shocklee, membre de Ennemi publicL’équipe de production de Bomb Squad et copropriétaire de l’empreinte éphémère SOUL, le morceau de Kane incorpore des références à la culture pop dans des rimes vantardises rapides comme l’éclair, y compris le tour déroutant de la phrase «Heavens to Murgatroyd», prononcée par Snagglepuss sur The Yogi Bear Spectacle.

Tenue de rap new-yorkais EPMD représentent avec «It’s Going Down», dans lequel les deux MC mentionnent séparément Michael Jackson; il apparaîtra également sur leur album à succès Business Never Personal l’année suivante. Les vedettes de 1991, Naughty By Nature, débute avec «Uptown Anthem», peu de temps après avoir changé de nom pour The New Style. Cypress Hill (répertorié comme «Cypress Hill Crew») et le rappeur de proxénète d’Oakland OG Too $ hort se jettent également sur Juice, dans ce qui est un exemple rare de l’une des meilleures bandes sonores hip-hop avec un équilibre presque parfait de Hip-hop de la côte ouest et de la côte est.

Qui est l’homme? (1993)

Réalisé par Yo! Le co-créateur de MTV Raps, Ted Demme, et avec Yo! accueille le docteur Dré et Ed Lover, Who’s The Man? peut très bien avoir été une bonne excuse pour entasser autant d’apparitions de camées d’artistes rap (au moins 40) que possible. Cela peut aussi avoir été une excuse pour avoir une bande-son claquant, et le produit qui en résulte est significatif pour au moins deux raisons. Le premier, «Hittin ‘Switches», était la première d’Erick Sermon en tant qu’artiste solo après la rupture controversée d’EPMD. Deuxièmement, “Party & Bullshit” était (apparitions invitées exclues) le premier goût au monde d’un MC hors de Brooklyn nommé BIG, qui allait bientôt allonger son surnom pour devenir The Notorious BIG.

La nuit du jugement (1993)

Celui-ci est trop amusant pour ne pas figurer parmi les meilleures bandes sonores hip-hop. Run-DMC et AerosmithLa collaboration de «Walk This Way», en 1986, est devenue un énorme succès et a permis au hip-hop de percer auprès du public rock à prédominance blanche. La bande originale de Judgment Night a utilisé cette formule pour expérimenter le jumelage d’artistes hip-hop et de leurs groupes de rock correspondants. Les durs de Brooklyn Onyx ont fait équipe avec les durs de Brooklyn Biohazard pour la chanson titre, tandis que le plus doux De La Soul a créé «Fallin ‘» avec le groupe de power-pop écossais Teenage Fanclub. Qui est l’équivalent rock de Sir Mix-A-Lot? Mudhoney! Hé, ils sont tous les deux de Seattle. De là vient «Freak Momma».

Ice-T, qui à ce stade était déjà plongé dans le jeu du métal avec son propre groupe Body Count, s’associe avec Tueuse pour reprendre “War” du groupe punk hardcore The Exploited. Curieusement, il est répertorié comme “Disorder”, qui est le nom d’une chanson différente sur le même album Exploited. Il doit y avoir une histoire derrière cela. Quoi qu’il en soit, Judgment Night était en avance sur son temps, en ce sens qu’il était antérieur à l’avalanche de groupes de rap-rock qui prendraient de l’importance d’ici la fin de la décennie.

8 mille (2002)

EminemL’histoire semi-autobiographique d’un MC en difficulté a fait des comparaisons immédiates avec celle de Prince Pluie mauve quand il est sorti. Le single principal «Lose Yourself» vous met à sa place alors qu’il se prépare nerveusement pour une bataille de style libre, et brouille également la ligne entre Em et son personnage, Jimmy «B-Rabbit» Smith, Jr, en vérifiant le nom de 8 Mile co- star Mekhi Phifer dans les paroles. Immédiatement gagnant l’album suivant sa place parmi les meilleures bandes sonores de hip-hop de tous les temps, “Lose Yourself” a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale et a été célèbre pour la satire de Chappelle’s Show. Les vétérans Rakim, Gang Starr et Nas contribuent tous à des morceaux, tout comme Jay Z et Xzibit, dont ce dernier a un petit rôle dans le film.

Étoile montante 50 centimes apparaît sur la bande originale de 8 Mile autant de fois qu’Eminem lui-même, et le succès du film et de l’album (plus d’un million d’exemplaires vendus au cours des deux premières semaines) en a mis 50 pour sa propre carrière d’acteur. Suivant le même format semi-autobiographique, 2005 Devenir riche ou mourir en essayant‘et sa bande originale, éditée par G-Unit / Interscope, s’est également avérée être un succès multi-platine. À ne pas confondre avec son album de 2003 du même nom, Get Rich Or Die Tryin ‘, la bande originale présente les membres de G-Unit Lloyd Banks, Young Buck et Tony Yayo, ainsi que les autres piliers new-yorkais Mobb Deep et MOP.

La fin des années 80 et le début des années 90 étant l’âge d’or du hip-hop, voici quelques mentions honorables que nous ne pouvions pas laisser de côté parmi notre liste des meilleures bandes sonores hip-hop de tous les temps.

Posse (1993)

Piste notable: «Posse (Shoot ‘Em Up)» par Intelligent Hoodlum

Un guide historique des cowboys afro-américains.

Rappin ‘(1985)

Piste notable: «Itchin ‘For A Scratch» par Force MDs

Le groupe de R&B de Staten Island a commencé comme groupe de rap Force MCs – c’est l’une des rares traces enregistrées de leur passé hip-hop.

Casser (1984)

Piste notable: «Reckless» de Chris «The Glove» Taylor & David Storrs (avec rap d’Ice-T)

Un aperçu du dynamique club Radiotron de Los Angeles et de la première apparition sur grand écran du pionnier du gangsta rap Ice-T.

Au-dessus de la jante (1994)

Piste notable: «Regulate» de Warren G avec Nate Dogg

Un énorme succès qui a propulsé le rappeur / producteur G-Funk dans la célébrité.

Faire la bonne chose (1989)

Piste notable: «Fight The Power» par Public Enemy

Cette chanson déterminante pour la carrière du groupe Strong Island sert toujours de cri de ralliement politique au 21e siècle.