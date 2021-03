Styliser la tendance DIY – The Financial Express

Bien que l’adoption d’appareils de soins personnels ait augmenté, un nombre important de consommateurs n’a pas encore embarqué.

L’année dernière, les femmes indiennes – connues pour être des adeptes du bricolage réticents – recherchent de plus en plus des appareils de soins personnels pour leurs besoins de toilettage. Le marché, largement tiré par les produits de soins capillaires tels que les séchoirs et les kits de coiffage jusqu’à présent, s’est développé assez rapidement à la suite de la pandémie. Par exemple, Havells a enregistré une multiplication par trois de la vente d’épilateurs, par rapport à la période pré-Covid, tandis que Vega a signalé une croissance de 35% de son portefeuille de soins personnels pour femmes entre avril 2020 et février 2021.

Bien que la demande pour ces produits se soit calmée, les acteurs de ce segment affirment qu’elle est encore bien supérieure au niveau d’avant Covid et investissent dans l’élargissement de leur gamme de produits. En février 2021, Havells a lancé une gamme de soins de la peau qui comprend des vernis à ongles, des dissolvants de callosités, des rasoirs pour les poils du visage, des nettoyants pour les pores, des nettoyants pour le visage, etc. pour ajouter 10 références supplémentaires, y compris des produits tels que les rasoirs à sourcils et les tondeuses pour femmes. Philips, quant à lui, a lancé des produits tels que les tondeuses pour stylo facial et les lisseurs de cheveux en juillet.

Le marché des soins personnels est évalué actuellement à 11 milliards de dollars – dont un tiers est réclamé par les produits de soins personnels pour femmes – et devrait atteindre 13 milliards de dollars d’ici 2023, selon les estimations de l’industrie. Environ 50% des ventes du segment des appareils de soins personnels pour femmes sont générés par les kits de coiffage (lisseurs, bigoudis, etc.) et 40% par les séchoirs, estiment les analystes.

Push en ligne

Les salons étant fermés pendant la majeure partie de 2020, les consommateurs ont choisi d’investir dans des appareils de toilettage; les fabricants, eux aussi, n’ont pas tardé à exploiter cette tendance. Pour augmenter l’adoption, Havells a lancé une campagne appelée School of Grooming, où elle a fait appel aux stylistes célèbres Jawed Habib et Ambika Pillai pour présenter ses produits. La société a également entrepris des promotions croisées avec les marques de soins personnels Nykaa, L’Oréal et Bombay Shaving Company.

Pour sa gamme nouvellement lancée, Havells s’intéresse principalement au commerce électronique et à son canal D2C. «Environ 60% de nos ventes pour la catégorie proviennent des canaux numériques», déclare Ravindra Singh Negi, présidente – biens de consommation électrique durables chez Havells. La société a commencé à renforcer sa présence dans le commerce de détail et teste ses produits dans des magasins modernes de commerce et de médecine. Avec des produits de l’ordre de 1 195 à 9 995 roupies, Havells cible un large groupe d’âge de consommateurs: les adolescents en retard aux femmes dans la quarantaine.

Visant le même groupe cible, Vega a également une focalisation numérique. «Nous constatons que les consommateurs sont plus évolués en ligne et que certains produits ne sont vendus que par ce canal», déclare Sandeep Jain, directeur de Vega Industries. La société exploite des consommateurs soucieux de leur valeur et a fixé le prix de ses produits entre 750 et 2000 roupies. Il a incarné l’acteur Ananya Pandey en tant qu’ambassadrice de la marque.

Complexe de salon

Bien que l’adoption d’appareils de soins personnels ait augmenté, un nombre important de consommateurs n’a pas encore embarqué. Les experts disent que cela peut être en grande partie dû à la présence étendue de salons dans le pays, qui offrent ces services à des coûts abordables. «L’Inde n’est pas un marché autonome. Étant donné que les soins de beauté dans les salons ne coûtent pas cher, les consommateurs les préfèrent », déclare Shipra Biswas Bhattacharyya, partenaire de Kearney.

Identifier les lacunes dans les services offerts par les salons et personnaliser les produits différemment pourrait aider ces marques.

Sanjesh Thakur, partenaire de Deloitte India, affirme que pour gagner en envergure, ces marques devraient entrer dans les circuits commerciaux généraux, ce qui implique d’énormes investissements.

Les experts pensent que la forte demande pour ces produits finira par diminuer. Bien que les consommateurs puissent garder ces appareils à portée de main pour une utilisation d’urgence, ils sont susceptibles de se rendre dans les salons pour des soins de beauté réguliers.

