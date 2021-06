Stylo et politique : Manoranjan Byapari, un tireur de pousse-pousse devenu écrivain bengali, fait ses débuts en tant que député à l’Assemblée du Bengale

Auteur de livres à succès comme la trilogie Chandal Jibon sur le déplacement et le désespoir, et Interrogating My Chandal Life: An Autobiography of a Dalit, Byapari a quitté son domicile de Kolkata pour Balagarh pour la campagne électorale.

Tirant un pousse-pousse dans les rues chaotiques de Calcutta il y a des décennies, Manoranjan Byapari avait vu sa vie se transformer du jour au lendemain après avoir demandé à un passager la signification d’un mot bengali. Le passager était l’écrivain bengali Mahasweta Devi et le mot était jijibisha (la volonté de vivre). Impressionné par son intérêt pour la littérature – Byapari avait trouvé le mot dans l’un des livres qu’il lisait – le célèbre auteur de livres tels que Hajar Churashir Maa et Rudali l’encouragea à écrire, ouvrant ainsi la voie à la spectaculaire carrière littéraire de Byapari.

Des décennies plus tard, c’est un message qui a radicalement changé la vie de Byapari. Alors que la fièvre électorale s’emparait du Bengale occidental plus tôt cette année, l’écrivain a été surpris de recevoir un message du ministre en chef Mamata Banerjee. “Didi m’a envoyé un message, disant que vous devez contester les élections”, a déclaré Byapari, faisant référence au chef du Congrès au pouvoir de Trinamool et au ministre en chef de l’État. “Je ne pouvais pas dire non.”

Byapari, qui était alors président du West Bengal Dalit Sahitya Akademi, a démissionné de son poste et est entré dans le champ électoral. Lorsque les résultats ont été proclamés le mois dernier lors des élections d’État menées en huit phases entre mars et avril, Byapari a remporté la circonscription de Balaghar dans le district de Hooghly, à environ 75 km de Kolkata, devenant ainsi un premier député de l’Assemblée du Bengale occidental, qui compte 230 membres. .

« Lors des élections de 2019 à Lok Sabha, le BJP (Bharatiya Janata Party) était dirigé par 36 000 voix dans le segment de l’assemblée de Balagarh du siège de Hooghly. J’ai participé au concours dans le but de récupérer ces votes du BJP », a déclaré Byapari, qui a recueilli 45,63 % des voix pour en sortir vainqueur. Il a battu son rival le plus proche, Subhas Chandra Haldar du BJP, par près de 6 000 voix.

Ecrivain bien connu et forte voix dalit contre les castes, Byapari était une valeur sûre pour le Congrès de Trinamool, qui devait faire face à une rude concurrence du BJP pour rester au pouvoir. La campagne est devenue intense après que le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, soit venu s’adresser à un rassemblement à Balagarh. « Les gens ordinaires et les étudiants étaient derrière moi. Didi est venu s’adresser à la campagne électorale à Balagarh et plusieurs dirigeants de Trinamool et intellectuels du parti ont également demandé des votes en mon nom », dit-il.

Situé sur les rives de la rivière Ganga, Balagarh possède une grande communauté agricole et un célèbre chantier de construction de bateaux. « Balagarh est la maison du BJP parce que c’est dans la ville de Jirat ici que vivait la famille de (fondateur de Bharatiya Jan Sangh) Shyama Prasad Mukherjee », explique Byapari, qui est né dans le district de Barisal au Bangladesh (alors Pakistan oriental) trois ans après Partition et a vécu dans un camp de réfugiés au Bengale occidental lorsque ses parents ont émigré en Inde.

Auteur de livres à succès comme la trilogie Chandal Jibon sur le déplacement et le désespoir, et Interrogating My Chandal Life: An Autobiography of a Dalit, Byapari a quitté son domicile de Kolkata pour Balagarh pour la campagne électorale. Aujourd’hui, il a un bureau permanent dans la ville. “J’habite ici maintenant. Au moins 300 personnes viennent chaque jour me rencontrer, la plupart pour me faire part de leurs doléances et d’autres pour m’avoir félicité pour la victoire électorale », ajoute-t-il.

Byapari, qui a prêté serment en tant que nouveau membre de la législature de l’État, attend l’occasion de prononcer son premier discours lors de la convocation de l’assemblée le mois prochain. Occupé à écouter chaque jour les problèmes des habitants de sa circonscription, il a identifié trois enjeux à privilégier. « Tout d’abord, Balagarh fait face à une forte teneur en arsenic dans l’eau et elle doit être résolue. Deuxièmement, les gens sont confrontés à de nombreux problèmes en raison des inondations dans le Gange et nous devons les empêcher. Enfin, nous développerons le Sabuj Dweep (une île fluviale pittoresque) dans la circonscription en tant que site touristique majeur de l’État », a-t-il déclaré, énumérant ses priorités en tant que législateur.

« Il (Byapari) fait beaucoup de travail pour résoudre les problèmes des gens », explique Soman Biswas, un jeune travailleur de Trinamool à Balagarh, qui a été impliqué dans la campagne électorale depuis le début. « Nous avons besoin de nouvelles voix en politique aujourd’hui. Des gens comme Manoranjan Byapari, venant de différentes professions, donneront un point de vue plus empathique sur les voix des gens. Pour la politique au Bengale, c’est une bonne évolution », déclare Arjunn Dutta, un cinéaste basé à Kolkata.

Byapari, qui travaillait dans les dhabas et lavait les assiettes, a passé plusieurs années en prison pour son association avec le mouvement naxalite au Bengale. Un abandon scolaire, il a appris à lire en purgeant une peine de prison. Sorti de prison, il est devenu un tireur de pousse-pousse qui lisait toujours des livres et s’est rendu au Chhattisgarh dans les années 80 pour travailler avec le leader syndical Shankar Guha Niyogi. Après l’assassinat de Niyogi en 1991, Byapari est retourné à Calcutta pour continuer dans son nouvel avatar en tant qu’écrivain. Jusqu’à récemment, avec ses collègues de l’école Helen Keller de Khudirabad pour les sourds et les aveugles, Byapari préparait de la nourriture pour ses 300 élèves chaque jour.

Byapari dit qu’il trouvera encore le temps d’écrire au milieu de son nouveau rôle chargé de député. « Je dois écrire, mais pas comme avant.

Faizal Khan est indépendant

