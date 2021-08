Styrian GP MotoGP – Mir brille de sa propre lumière mais Nakagami arrache le meilleur temps

08/06/2021 à 11:17 CEST

L’Espagnol Joan Mir a brillé de sa propre lumière tout au long de la première séance d’essais libres de la Grand Prix MotoGP de Styrie sur le circuit Red Bull de Spielberg, qu’il dominait presque toujours, bien que dans le dernier tour le Japonais Takaaki nakagami il a arraché le meilleur temps de la catégorie.

Nakagami a réalisé un meilleur temps lors de son dernier tour de 1: 23.805 et a battu le champion du monde en titre de seulement 76 millièmes de seconde, qui a mené les feuilles de temps pendant de nombreuses minutes. et les deux ont été les seuls à rouler dans la même seconde et en dessous de 1:23, où à la fois le record absolu du circuit est établi, détenu par Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V) avec 1: 23.027 (2019), comme record de course, détenu par l’Italien Andrea Dovizioso depuis la même année en 1: 23.827.

La troisième position est revenue à l’Espagnol Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), qui dans les derniers tours du lot a commandé les feuilles de temps à quelques reprises mais a dû se contenter de la troisième place, devant jusqu’à quatre autres Espagnols, Alex Rins (Suzuki GSX RR), Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) et Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

L’actuel leader mondial, le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) a dû se contenter de la huitième position, devant son compatriote Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), qui a égalé le record au millième de seconde, et l’Australien Jack Miller ( Ducati Desmosedici GP21).

L’Espagnol Dani Pedrosa, qui fait les manchettes pour son retour à la compétition en tant que pilote d’essai KTM RC 16, a été pendant de nombreuses minutes l’un des pilotes directement classés pour le deuxième classement avec le neuvième temps le plus rapide et comme le meilleur pilote KTM avec un record de 1 : 25.062.

Au milieu de la séance, Pedrosa a eu des problèmes techniques avec l’un de ses vélos et a dû retourner à son atelier pour prendre le deuxième vélo, avec lequel il a continué la séance pour se classer onzième avec un temps de 1: 24.850, mais en maintenant son “statut” de meilleur pilote KTM, puisque le Portugais Miguel Oliveira a terminé quinzième et le Sud-Africain Brad Binder a terminé dix-huitième.

Oliveira a subi une mésaventure lorsqu’il “est sorti par les oreilles” (il a survolé sa moto) au virage trois et a subi un coup violent qui l’a maintenu assis par terre pendant quelques minutes en essayant de reprendre “son souffle” et n’a plus été autorisé lui pour améliorer sa marque personnelle.

L’Espagnol Iker Lecuona (KTM RC 16) était un autre des pilotes qui a joué le rôle principal dans sa mésaventure en tombant au sol tour à tour trois dix minutes après le départ après avoir perdu l’adhérence sur l’avant de son vélo, ce qui l’a finalement relégué à la vingtième position.