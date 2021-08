Styrian GP MotoGP – Nakagami règne sur le sec, Savadori dans l’eau

in

08/06/2021 à 15h50 CEST

les Japonais Takaaki nakagami a réalisé le meilleur temps à la fin de la première journée d’essais du Grand Prix MotoGP de Styrie sur le circuit “Red Bull” de Spielberg, bien que lors de la deuxième manche, qui s’est déroulée dans des conditions humides, le plus rapide ait été l’Italien Lorenzo Savadori.

Les pilotes MotoGP n’ont pas eu trop de chance car Dès la fin de la deuxième série d’essais libres Moto3, il a commencé à pleuvoir dans certaines zones du circuit et ces circonstances ont “condamné” les aspirations de tous pour avoir essayé d’améliorer leurs records initiaux, même s’il était intéressant de savoir qui « serait » le plus performant dans l’eau étant donné la possibilité que la course se déroule dans ces conditions dimanche.

Et avec ces conditions humides sur l’asphalte, certains des pilotes qui, en raison du potentiel de leur moto, ne sont généralement pas en tête, sont sortis avec empressement. comme ce fut le cas de l’Espagnol Iker Lecuona (KTM RC 16), que l’on apercevait en tête du classement devant les coureurs du niveau de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ou l’Australien Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), un vrai spécialiste de l’eau et ce malgré deux chutes, une le matin et une l’après-midi.

Loin, très loin des meilleurs temps de la séance matinale, qui a littéralement condamné l’ordre des qualifications Lors de cette première journée d’essais en Autriche, l’accent était mis sur les conditions dans lesquelles les pilotes allaient performer sur l’asphalte mouillé, étant donné la possibilité que la course se déroule sous la pluie.

Et là, l’efficacité d’un Marc Márquez était surprenante, qui n’a pas mis trop de temps à ravir la première place à Iker Lecuona pour rouler une demi-seconde plus vite que lui, bien que par derrière et une fois qu’ils ont adapté leurs vélos aux conditions de l’eau, huit fois Champion du monde, ses rivaux l’ont approché, le premier d’entre eux son propre coéquipier Repsol Honda, Pol Espargaró, ainsi que l’actuel champion du monde, l’également espagnol Joan Mir (Suzuki GSX RR).

La pluie s’est arrêtée dans son effort au-delà de l’équateur de la séance et peu à peu une “voie” s’est formée par laquelle tous les pilotes allaient, ce qui a conduit à que les records du lot ont été progressivement abaissés, mais toujours à près de neuf secondes des meilleurs moments de la matinée.

Parmi les premiers à le faire et donc à détrôner Marc Márquez de la première place de cette séance, figurait le Français Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21), qui a ensuite été dépassé par les Italiens Lorenzo Savadori (Aprilia RS-GP) et Francesco “Pecco “Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21), comme Iker Lecuona lui-même.

Savadori s’est imposé comme la référence principale du lot, bien que loin d’être le meilleur moment de la journée, C’est finalement le Japonais Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) devant un “sextet” d’Espagnols formé par Joan Mir (Suzuki GSX RR), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Alex Rins (Suzuki GSX RR) , Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) et Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

Le leader mondial, le français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) a dû se contenter de la huitième position, tandis que l’Espagnol Dani Pedrosa (KTM RC 16) était onzième à son retour en tant que pilote invité de la compétition et, ce qui est mieux pour son “ego”, en tant que premier pilote du constructeur autrichien, comme le Portugais Miguel Oliveira, qui il a fait une chute le matin et a décidé de ne pas risquer plus l’après-midi, il était quinzième.

L’Italien Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), qui a annoncé hier son abandon en fin de saison, n’a pas trop réussi non plus car le matin, sur le sec, il était seizième puis, l’après-midi, il a terminé dans un position vingt-deuxième très retardée.