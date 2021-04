Styx et Collective Soul annoncent leur tournée été 2021 aux États-Unis

La longue attente est enfin terminée STYX et ÂME COLLECTIVE fans, car les deux groupes sont reposés, en bonne santé et prêts à prendre la route pour leur toute première tournée de plusieurs villes ensemble.

Les billets pour différentes villes, ainsi que les packages VIP exclusifs de chaque groupe, seront mis en vente à partir du vendredi 23 avril, ainsi que le vendredi 30 avril sur StyxWorld.com et CollectiveSoul.com.

Mentionné STYXde Tommy Shaw: “Bonjour les amis. Mec, vous nous avez tous manqué! Nous sommes ravis d’apprendre que STYX prendront la route avec nos amis ÂME COLLECTIVE. Après tout ce temps libre, (ouf!) Et maintenant pour nous réunir avec ce groupe magistral de troubadours conteurs, nous avons hâte de vous revoir tous en direct et en personne, jouer une soirée de musique que nous adorons. À bientôt!!!”

Ajoutée ÂME COLLECTIVEde Ed Roland: “Non seulement c’est formidable de revenir à la musique live et de voir nos fans, notre famille et nos amis, mais aussi d’en faire l’expérience avec un grand groupe comme STYX, C’EST IMPRESSIONNANT! Dansons!”

STYX – James “JY” Young (chant, guitares), Tommy Shaw (chant, guitares), Chuck Panozzo (basse, chant), Todd Sucherman (batterie, percussions), Lawrence Gowan (chant, claviers) et Ricky Phillips (basse, guitare, chant) – avaient précédemment annoncé leur retour à Las Vegas avec un engagement de deux nuits au Venetian Theatre à l’intérieur du Venetian Resort Las Vegas les 25 et 26 septembre, qui comprendra une set list exclusive et une toute nouvelle production scénique. Aujourd’hui, en raison de la demande populaire parce que les deux premiers spectacles sont rapidement épuisés, une troisième date a été ajoutée le 24 septembre. Les billets pour le spectacle nouvellement ajouté seront mis en vente au grand public le vendredi 23 avril à 10 h HP. STYX les membres du fan club auront accès à une prévente commençant le mercredi 21 avril à 10 h HP, tandis que les membres du club Venetian’s Grazie Rewards et Nation vivante les clients auront accès à une prévente à compter du jeudi 22 avril à 10 h HP.

Après 14 ans, STYX16e album studio, “La mission”, est sorti le 16 juin 2017 sur le label du groupe, Chien Alpha 2T/UMe. La réédition très attendue de deux disques de “La mission” est sorti le 27 juillet 2018 via Chien Alpha 2T/UMe, qui comprend un CD de l’album original, ainsi qu’un Blu-ray de l’album mixé en 5.1 Surround Sound accompagné de superbes visualisations pour chacune des 14 chansons de l’album basées sur la pochette de l’album. Il a fait ses débuts sur divers Panneau d’affichage palmarès, y compris: # 6 Top Albums Rock, # 11 Albums Physiques, # 11 Albums Vinyle, # 13 Albums Actuels, # 14 Billboard Top Albums, # 16 Retail, # 17 Mass Merch / Non-Traditional, # 29 Albums Numériques, et # 45 Billboard 200 (comprend le catalogue et le streaming).

ÂME COLLECTIVE – Ed Roland (chant / guitare), Dean Roland (guitare rythmique), Will Turpin (basse / voix de fond), Jesse Triplett (guitare principale / voix de fond), Johnny Rabb (batterie / voix de fond) – ont joué une poignée de spectacles socialement distants au cours des derniers mois, y compris un spectacle à guichets fermés du Nouvel An à Kissimmee, en Floride, à la Promenade at Sunset Walk, ainsi que trois nuits vendues- un passage au Coca Cola Roxy à Atlanta, GA.

ÂME COLLECTIVEle dixième album studio de “Du sang”, est sorti le 21 juin 2019 le Enregistrements Fuzze-Flex/ADA. À sa sortie, l’album acclamé par la critique a fait des débuts impressionnants sur divers Panneau d’affichagedes palmarès grâce à des fans dévoués dont le soutien continue d’aider le groupe à célébrer son 25e anniversaire, dont le n ° 3 sur les albums alternatifs, le n ° 4 sur les albums indépendants, le n ° 5 sur les albums rock, le n ° 12 sur les albums numériques, le n ° 15 sur les meilleurs albums actuels et n ° 19 sur les albums Internet.

STYX + ÂME COLLECTIVE des dates de tournée:

16 juin – St.Augustine, FL – Amphithéâtre St.Augustine (STYX seulement; en vente le 30 avril)



18 juin – Alpharetta, GA – Amphithéâtre Ameris Bank (en vente le 23 avril)



19 juin – Southaven, MS – Landers Center (en vente le 23 avril)



20 juin – Brandon, MS – Brandon Amphitheatre (en vente le 30 avril)



24 juin – Lincoln, NE – Pinewood Bowl Amphitheatre (en vente le 23 avril)



25 juin – Bonner Springs, KS – Amphithéâtre du centre médical Providence (en vente le 23 avril)



26 juin – Camdenton, MO – Amphithéâtre du lac Ozarks (en vente le 23 avril)



27 juin – Oklahoma City, OK – Zoo Amphitheatre (en vente le 23 avril)

STYX seul:

24 septembre – Las Vegas, NV – The Venetian Theatre (STYX uniquement; en vente le 23 avril)



25 septembre – Las Vegas, NV – The Venetian Theatre (STYX uniquement; épuisé)



26 septembre – Las Vegas, NV – The Venetian Theatre (STYX uniquement; épuisé)