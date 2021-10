Styx et Nancy Wilson annoncent leur résidence à Las Vegas en janvier/février 2022

Des rockeurs légendaires STYX lancent leur 50e anniversaire en montant à nouveau sur la scène de Las Vegas pour un engagement inoubliable de cinq nuits au Venetian Theatre à l’intérieur du Venetian Resort Las Vegas avec un invité très spécial, multi-platine Temple de la renommée du rock and roll bascule Nancy Wilson (CŒUR). Les spectacles auront lieu les 28 et 29 janvier et les 2 février, 4 février et 5 février 2022. Les billets seront mis en vente le vendredi 15 octobre 2021 à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE.

Un nombre limité de forfaits VIP sera également disponible. STYX Les membres du fan club auront accès à une prévente à partir du mercredi 13 octobre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Récompenses Grazie membres fidélité et Pays vivant les clients auront accès à une prévente à partir du jeudi 14 octobre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Les billets commencent à 45 $, plus les frais applicables, et seront disponibles à l’achat sur Ticketmaster.com, VenetianLasVegas.com, n’importe quelle billetterie du Venetian Resort ou en appelant le 702 414 9000 ou le 866 641 7469.

Pour ces performances spéciales, STYX – Tommy Shaw (voix, guitares), James « JY » Jeune (voix, guitares), Laurent Gowan (voix, claviers), Todd Sucherman (batterie) et Ricky Phillips (basse), ainsi que l’apparition surprise occasionnelle du bassiste d’origine Chuck Panozzo — a créé une set list exclusive et une nouvelle production scénique. Nancy Wilson travaille également sur ses propres projets passionnants pendant la résidence. La course multi-spectacles rendra hommage aux deux STYX‘sable Wilson‘s a combiné 50 ans comme l’un des groupes de rock and roll les plus réussis de l’histoire et l’une des légendes de la guitare les plus illustres du rock.

STYX chanteur/guitariste Tommy Shaw déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer que Nancy Wilson, le chanteur, auteur-compositeur et interprète multi-instrumentiste super talentueux que nous avons apprécié en tant que membre de CŒUR, rejoindra STYX sur scène lors de notre retour au Venetian à Las Vegas pour cinq nuits : les 28, 29 janvier et les 2, 4 et 5 février. Parlez de « ces rêves » qui deviennent réalité !!! Venez nous rejoindre! »

STYX guitariste co-fondateur James « JY » Jeune déclare : « J’ai hâte de collaborer avec un autre artiste à Las Vegas. Nous nous sommes bien amusés avec Don Felder et sont impatients de basculer avec Nancy Wilson. »

Nancy Wilson a déclaré : « Je suis très heureux de faire partie de la STYX plus Nancy Wilson collaboration. Je pense que ça va être amusant et vraiment différent des autres séries. »

STYX sort son 17e album, « Crash de la couronne », sur le label du groupe, Chien Alpha 2T/UMe. Il a fait ses débuts le Panneau d’affichage‘s Rock Albums au n ° 1 de sa première semaine.

Wilson est célébré comme un musicien fondateur de l’histoire du rock’n’roll. Virtuose de la guitare dès l’âge de neuf ans, Nancy (et sa soeur Anne) diriger le groupe de rock multi-platine CŒUR, qui a vendu plus de 35 millions d’albums. Wilson est vénéré comme un guitariste ingénieux et comme un chanteur talentueux. En tant qu’auteur-compositeur, elle a co-écrit une collection de chansons indélébiles qui ont fait leur chemin dans le canon du rock classique (« Homme magique », « Fou de toi », « Barracuda », « Tout droit »). Les deux Wilson sœurs ont été intronisées Temple de la renommée du rock and roll en 2013, et ont été honorés du Prix ​​des fondateurs de l’ASCAP en 2009, ASCAPl’honneur le plus prestigieux de , décerné aux auteurs-compositeurs qui ont apporté des contributions pionnières à la musique. En 2020, Wilson a tourné son attention vers l’enregistrement du premier album solo de sa carrière et a signé avec un partenaire de label mondial Continuer la musique pour la sortie de son album solo, « Toi et moi », qui est arrivé en mai. Wilson joue de la guitare et chante sur toutes les chansons de l’album entier, qui comprend neuf nouvelles chansons originales, dont « 4 Edouard », un hommage au regretté Eddie Van Halen. Le premier single de l’album est sa superbe interprétation de Bruce Springsteen‘s « La montée ».

