Styx et Reo Speedwagon annoncent la tête d’affiche de la tournée américaine de l’été 2022 avec Loverboy

Cela fait quatre ans que les rockeurs légendaires REO SPEEDWAGON et STYX ont uni leurs forces pour une tournée estivale en tête d’affiche. Alors que le monde a changé depuis lors, le désir des fans de rock n’a pas changé. STYX et REO SPEEDWAGON vous disent de fermer ces ordinateurs portables et de retirer vos pantalons de survêtement, car ils sont sur le point de présenter à nouveau leurs classiques du rock and roll aux masses, cette fois avec un invité spécial LOVERBOY pour le « En direct et sans zoom » tournée qui débutera le 31 mai 2022 à Grand Rapids, Michigan à la Van Andel Arena. Voir ci-dessous pour le routage complet.

Billets pour différentes villes du trek, produits par Pays vivant, sera mis en vente à partir du vendredi 10 décembre à 10 h, heure locale, sur LiveNation.com. STYX et REO SPEEDWAGON offrira des forfaits VIP via leurs propres préventes exclusives à partir du lundi 6 décembre à 10 h, heure locale, sur REOSpeedwagon.com et StyxWorld.com.

Citi est la carte de crédit de prévente officielle des États-Unis « En direct et sans zoom » des dates de tournée. En tant que tel, Citi les titulaires de carte auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 7 décembre à 10h00 heure locale jusqu’au jeudi 9 décembre à 22h00 heure locale jusqu’au Citi Divertissement.

Les fans canadiens qui sont American Express les titulaires de carte peuvent obtenir un accès en prévente Front Of The Line pour acheter des billets pour le spectacle de Toronto devant le grand public à partir du mardi 7 décembre à 10 h HE jusqu’au mercredi 8 décembre à 22 h HE.

STYX‘s Tommy Shaw a commenté: « Je ne peux pas penser à une meilleure façon de faire une tournée aux États-Unis l’année prochaine qu’avec de bons amis que nous connaissons depuis des années et avec qui nous avons joué sur de nombreuses scènes. Quelle belle soirée musicale ce sera! »

REO SPEEDWAGON‘s Kévin Cronin mentionné: « Tommy et j’ai fait plusieurs Zoom performances ensemble pendant la pandémie, et REO et STYX sont prêts à aller chercher UnZoomed et sur la route pour notre cinquième tournée américaine ensemble. Ajoutez nos grands amis Mike Reno et le LOVERBOY les gars, et je suis totalement excité. Si je n’y jouais pas, je sortirais totalement pour voir ce spectacle. À tous, EN DIRECT et DÉZOOMÉ ! »

LOVERBOY‘s Mike Reno a proclamé: « Nous avons hâte de monter sur scène et de faire du rock cet été, ça va être génial. Ce sont tous les groupes avec lesquels j’ai grandi, et je suis là aussi. Meilleure tournée de l’été… garantie. »

« En direct et sans zoom » des dates de tournée:

31 mai – Grand Rapids, MI – Van Andel Arena (fermeture REO SPEEDWAGON)



01 juin – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center (fermeture du STYX)



03 juin – St. Louis, MO – Hollywood Casino Amp. (FERMETURE REO SPEEDWAGON)



Juin 04 – Tinley Park, IL – Hollywood Casino Amp. Styx



07 juin – Milwaukee, WI – American Family Insurance Amp. (FERMETURE REO SPEEDWAGON)



08 juin – Clarkston, MI – DTE Energy Music Theatre (fermeture du STYX)



10 juin – Noblesville, IN – Ruoff Music Center (fermeture REO SPEEDWAGON)



11 juin – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center (fermeture du STYX)



13 juin – Rogers, AR – Walmart Amphitheatre (fermeture REO SPEEDWAGON)



14 juin – Kansas City, MO – Starlight Theatre (fermeture REO SPEEDWAGON)



17 juin – Alpharetta, GA – Ameris Bank Amphitheatre (fermeture du STYX)



18 juin – Tampa, FL – MIDFLORIDA Credit Union Amp. (FERMETURE REO SPEEDWAGON)



19 juin – West Palm Beach, Floride – iTHINK Financial Amphitheatre (fermeture du STYX)



Juil. 08 – Denver, CO – Ball Arena (fermeture du STYX)



09 juil. – Salt Lake City, UT – USANA Amphitheatre (fermeture REO SPEEDWAGON)



12 juillet – Auburn, WA – White River Amphitheatre (fermeture REO SPEEDWAGON)



13 juillet – Ridgefield, WA – RV Inn Style Resorts Amp. (fermeture STYX)



15 juil. – Mountain View, CA – Shoreline Amphitheatre (fermeture du STYX)



16 juillet – Irvine, CA – FivePoint Amphitheatre (fermeture REO SPEEDWAGON)



19 juillet – Chula Vista, CA – North Island Credit Union Amp. (fermeture STYX)



20 juillet – Phoenix, AZ – Pavillon Ak-Chin (fermeture REO SPEEDWAGON)



22 juillet – Austin, TX – Germania Insurance Amp. (fermeture STYX)



23 juillet – Dallas, TX – Pavillon Dos Equis (fermeture du STYX)



24 juillet – Woodlands, Texas – Pavillon Cynthia Woods Mitchell (fermeture REO SPEEDWAGON)



05 août – Virginia Beach, VA – Vétérans United Home Loans Amp. (FERMETURE REO SPEEDWAGON)



06 août – Charlotte, NC – PNC Music Pavilion (fermeture STYX)



08 août – Nashville, TN – Ascend Amphitheatre (fermeture du STYX)



10 août – Raleigh, Caroline du Nord – Coastal Credit Union Music Park (fermeture de REO SPEEDWAGON)



12 août – Bristow, VA – Jiffy Lube Live (fermeture de REO SPEEDWAGON)



13 août – Camden, NJ – Pavillon BB&T (fermeture du STYX)



16 août – Toronto, ONT – Scène Budweiser (fermeture du STYX)



17 août – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center (fermeture REO SPEEDWAGON)



19 août – Mansfield, MA – Xfinity Center (fermeture du STYX)



20 août – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center (fermeture du STYX)



21 août – Wantagh, NY – Northwell Health au Jones Beach Theatre (fermeture de REO SPEEDWAGON)