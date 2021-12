Styx et REO Speedwagon annoncent une tournée estivale aux États-Unis en tête d’affiche

Cela fait quatre ans que les légendaires rockers REO Speedwagon et Styx ont uni leurs forces pour une tournée estivale en tête d’affiche. Les deux groupes sont ravis d’annoncer qu’ils sont prêts à présenter à nouveau leurs classiques du rock & roll aux masses, cette fois avec l’invité spécial Loverboy pour la tournée « Live & UnZoomed » qui débutera le 31 mai 2022 à Grand Rapids, MI à l’arène Van Andel.

Les billets pour les différentes villes du trek, produits par Live Nation, seront mis en vente à partir du vendredi 10 décembre à 10h heure locale sur LiveNation.com. Styx et REO Speedwagon proposeront des packages VIP via leurs propres préventes exclusives à partir du lundi 6 décembre à 10h, heure locale.

Citi est la carte de crédit de prévente officielle des dates de la tournée américaine « Live & UnZoomed ». Ainsi, les titulaires de carte Citi auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 7 décembre à 10h00 heure locale jusqu’au jeudi 9 décembre à 22h00 heure locale via Citi Entertainment.

Les fans canadiens qui sont titulaires d’une carte American Express peuvent obtenir un accès en prévente Front Of The Line pour acheter des billets pour le spectacle de Toronto devant le grand public à partir du mardi 7 décembre à 10 h HE jusqu’au mercredi 8 décembre à 22 h HE.

Concernant l’événement, Tommy Shaw de Styx déclare : « Je ne peux pas penser à une meilleure façon de faire une tournée aux États-Unis l’année prochaine qu’avec de bons amis que nous connaissons depuis des années et avec qui nous avons joué sur de nombreuses scènes. Quelle belle soirée de musique ce sera !

Kevin Cronin de REO Speedwagon est d’accord, en disant: «Tommy (Shaw) et moi avons fait un certain nombre de performances Zoom ensemble pendant la pandémie, et REO et Styx sont prêts à aller chercher UnZoomed et sur la route pour notre cinquième tournée américaine ensemble. Ajoutez nos grands amis Mike Reno et les gars de Loverboy, et je suis totalement excité. Si je n’y jouais pas, je sortirais totalement pour voir ce spectacle. À tous, EN DIRECT et DÉZOOMÉ ! »

Visitez le site officiel de Styx pour les dates de tournée et plus d’informations.