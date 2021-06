Styx publie une vidéo lyrique pour « Rêveries »

La vidéo lyrique officielle de “Rêveries” de STYX peut être vu ci-dessous. La chanson est tirée du dernier album studio du groupe, “Crash de la couronne”, sorti le 18 juin via le label du groupe, Chien Alpha 2T/UMe.

Les rockeurs légendaires — James “JY” Jeune (chant, guitares), Tommy Shaw (chant, guitares), Chuck Panozzo (basse, chant), Todd Sucherman (batterie, percussions), Laurent Gowan (chant, claviers) et Ricky Phillips (basse, guitare, chant — écrit “Crash de la couronne” pré-pandémie et l’ont enregistré pendant les moments difficiles de la crise des coronavirus.

le “Crash de la couronne” la chanson innove dans un nouveau monde pour STYX. En fait, c’est la première coupe dans le canon légendaire du groupe à présenter trois chanteurs principaux, vu comment il a Jeune déchaîné à la grille de départ, Shaw à la tête de la section centrale héroïque à voix empilée, et Gowan menant la charge vocale pour le dernier couplet.

“Je suis toujours à la recherche de la seule chose différente que nous puissions faire et que ce soit toujours le cas STYX, le toujours bouillonnant Gowan note, “et c’est la chanson dont je suis le plus fier. La beauté est que c’est le point culminant de tous nos talents entassés dans une chanson, « route de l’abbaye »-style. J’ai aussi pu utiliser du matériel que je n’aurais jamais pensé avoir la chance de jouer sur un STYX enregistrer comme Tommyl’orgue Hammond B3, mon Minimoog et mon Mellotron.”

Des efforts pour enregistrer “Crash de la couronne” a commencé sérieusement à Shawhome studio de Nashville à l’automne 2019, avec Gowan – STYXl’extraordinaire showman à l’esprit criminel et claviériste/chanteur depuis 1999 – dans la salle avec Shaw et le producteur de l’album, Will Evankovich, alors qu’il évoquait la première chanson de l’album à être enregistrée, avec des fioritures cosmétiques qui règnent sur l’appel insistant et ardent à l’unité, “Terrain commun”. Mais la pandémie mondiale qui a inévitablement transformé la façon dont nous avons tous fini par vivre en 2020 a changé le cours du nombre de sessions d’enregistrement à domicile et à l’extérieur du groupe qui ont finalement dû mettre le cap sur la distance sociale. Les précautions de sécurité ont prévalu pour toutes les personnes impliquées STYX membres du groupe et compatriotes de production avec beaucoup de mise en quarantaine et de tests diligents requis avant que l’un d’entre eux puisse se rendre à Shawla base d’accueil de la tranquillité pour répandre le STYX de la poussière d’étoile qui a été dûment saupoudrée sur les 15 morceaux choisis de manière cosmique de l’album.

De tous ceux qui ont fait le voyage jusqu’à Nashville, l’original STYX bassiste Chuck Panozzo – qui, avec son défunt frère jumeau, batteur Jean Panozzo, a formé le noyau initial de STYX lorsqu’ils ont commencé à jouer ensemble dans leur sous-sol du côté sud de Chicago en 1961 – est de loin le plus enthousiaste à propos de l’expérience.

“Je suis constamment étonné de voir à quel point Tommyl’écriture de chansons de continue de se connecter avec la conscience sociale qui traverse les générations”, s’émerveille Mandrin, qui joue sur “Nos vies merveilleuses” et “Disparu en mer”. LaurentLe rêve de fièvre aquatique bien trop bref. « Lui et Volonté ont été en mesure d’exploiter les éléments fondamentaux de la condition humaine, ce qui ne changera pas tant que ça dans 50 ans, voire 500 ans. Voilà pourquoi STYX reste d’actualité après tout ce temps, car nous faisons partie de la condition humaine.”

Que ce soit la ruée enivrante de la piste d’ouverture qui pose les bases “Le combat de nos vies”, le traité d’observation mélancolique de “Rêveries”, la main tendue de réconfort et de rédemption qui encadre “Retiens les ténèbres”, le soulèvement indéniable de “Nos vies merveilleuses” (un beau sentiment encore embelli par une première apparition des plus bienvenues d’un banjo sur un STYX album !), ou l’appel du clairon élégiaque à la grâce partagée dans “À ceux”, “Crash de la couronne” est une musique à la fois de son temps et véritablement intemporelle à la fois. Bien que la date de sortie officielle de cet album historique puisse être horodatée en 2021, le contenu omniscient d’observation de “Crash de la couronne” rappelle facilement un amalgame d’événements historiques qui se sont produits en 1066, 1455, 1775, 1861, 1941 et même 2001 sans en citer par leur nom – Winston Churchillles observations prémonitoires du temps de guerre qui imprègnent les supplications omniprésentes de “Sauve-nous de nous-mêmes” malgré tout. En substance, “Crash de la couronne” est un chronographe sonique moderne du cycle régénérateur sans fin de l’ascension et de la chute – et de l’ascension à nouveau – de notre expérience humaine partagée.

“Nous n’avons jamais été un groupe de protestation. Nous sommes plus comme une caravane de gospel essayant d’envoyer des messages positifs partout où nous allons”, observe Shaw, qui a rejoint STYX en décembre 1975 en tant que guitariste/chanteur et devient instantanément l’un des auteurs-compositeurs les plus importants du groupe. “Afin de partager ces messages positifs, vous devez d’abord déterminer quels sont les problèmes pour déterminer toutes les façons dont vous pouvez vous assurer que tout se passera bien. C’est une partie très importante de la façon dont nous faisons ce que nous faisons. “

Mais “Crash de la couronne” jette un regard critique sur certains sujets intrinsèquement sombres, la lumière qui prévaut au bout du tunnel finit par devenir le point focal de chaque chanson – une ferveur persistante pour continuer d’avancer et atteindre le plus grand bien.

STYXla mission sacrée de couper “Crash de la couronne” était clair comme du cristal pour son co-créateur dès le départ. “Absolument aucun obstacle n’allait entraver la façon dont nous avons abordé la création de cet album”, Shaw conclut sur les efforts d’enregistrement herculéens de son compatriote “Crash de la couronne” fabricants. “Et tout est sorti exactement comme nous voulions l’entendre.”

"Crash de la couronne" est le suivi de STYXle 16e album studio de , "La mission" (leur premier en 14 ans à l'époque, que les critiques appelaient "un chef-d'œuvre") qui est sorti le 16 juin 2017 sur le label du groupe, Chien Alpha 2T/UMe. La réédition très attendue en deux disques de "La mission" est sorti le 27 juillet 2018 via Chien Alpha 2T/UMe, qui comprend un CD de l'album original, ainsi qu'un Blu-ray de l'album mixé en son surround 5.1 accompagné de superbes visualisations pour chacune des 14 chansons de l'album basées sur la pochette de l'album.