“L’heure de jouer ‘Renégat’!” Le smash hit des rockeurs légendaires et multi-platine STYX est devenue la chanson thème adoptée par le Steelers de Pittsburgh qui est entendu au cours du troisième quart à chaque match à domicile dans le cadre d’une compilation vidéo de jeux défensifs. Cela aide à stimuler l’énergie des joueurs et des fans. Dès que ces mots d’ouverture renommés sont chantés, “Oh Mama…”, la foule sait ce qui va arriver et est instantanément exaltée.

Maintenant, ce lien entre STYX et Nation des Steelers devient encore plus solide, car ils font équipe avec Voodoo Brewing Co. pour apporter aux fans leur dernière création, Oh maman, une lager américaine dorée traditionnelle spécialement brassée pour leurs fans dans la Steel City.

Vendu en paquet de quatre de 16 oz. bidons ou en fûts de 50 litres, Oh maman est actuellement disponible dans les pubs d’entreprise et les magasins franchisés de Voodoo, en ligne pour la livraison à domicile en Pennsylvanie et à Washington, DC, Saveur via leur application (en utilisant le code « renegade ») pour d’autres États des États-Unis et dans les régions du grand Érié, en Pennsylvanie (Allegheny Beverage) et de Pittsburgh, en Pennsylvanie (Vecenie). Les gens peuvent le chercher dans leur abreuvoir ou leur épicerie préféré (y compris Giant Eagle où il est déjà disponible) et ils peuvent le demander dans un bar près d’eux.

STYX‘s Tommy Shaw a déclaré : « Bonjour les amis ! Nous sommes ravis d’annoncer que STYX, en partenariat avec Voodoo Brewing Co., apporte notre Oh maman bière à une tasse givrée près de chez vous. Nous pensons que vous allez l’aimer autant que nous. À votre santé!!!”

Ajoutée STYX‘s James “JY” Jeune: « Comme nous avons notre tradition avec ‘Renégat’ et le Steelers, nous sommes ravis d’annoncer notre Oh maman Bière. Nous sommes impatients d’apporter une partie de Steeler tradition à nos fans qu’ils peuvent apprécier depuis chez eux.”

L’inspiration pour le nom et l’illustration de la bière vient de l’un des tubes emblématiques du groupe, “Renégat”, qui est régulièrement joué au Heinz Field comme chanson thème adoptée pour le Steelers de Pittsburgh la défense. Le groupe a également chanté l’hymne national et joué “Renégat” à plusieurs Steelers jeux ces dernières années.

L’amour pour “Renégat” du tout Steelers les matchs ont commencé lors d’un match éliminatoire contre le Cleveland Browns le 5 janvier 2002. Le Steelers étaient en baisse de 24-7 jusqu’au troisième quart. Lors d’une pause publicitaire, un membre de l’équipe du Heinz Field (domicile du Steelers) a décidé de jouer “Renégat” dans le but d’énerver les fans et de stimuler l’élan de l’équipe. Ce fut un moment qui a aidé l’équipe à revenir pour gagner le match 36-33 et par la suite changer Steelers l’histoire.

“Voodoo Brewing Co. a toujours eu un lien étroit avec la musique, non seulement en la jouant pour nos bières pendant qu’elles fermentent, mais aussi dans la plupart des marques de bière que nous avons créées et nos bonnes vibrations Beer Festival », déclare Vaudou PDG Matteo Rachocki. « Lorsqu’il est approché par Tommy et son équipe autour d’une bière, nous avons sauté sur l’occasion de collaborer sur quelque chose d’authentique à Pittsburgh, tout en rendant hommage à un groupe de rock légendaire ! Nous ne pourrions pas être plus heureux du résultat et nous sommes ravis de partager ce produit incroyable, non seulement à l’échelle nationale, mais spécifiquement via notre marché local de Pittsburgh et notre lien mutuel avec la ville et ses équipes sportives. »

“Cette bière était attendue depuis longtemps”, poursuit Josué Rothstein de Vague primaire, Tommy Shawéditeur de musique. “Nous sommes ravis d’y arriver.”

STYX sort son 17e album, “Crash de la couronne”, est sorti en juin via Chien Alpha 2T/Ume.

