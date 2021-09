Su-Wei Hsieh se qualifie pour la 30e finale de l’US Open

01/09/2021 à 1h45 CEST

Su Wei Hsieh, numéro 81 de la WTA, remportée en une heure et vingt et une minutes par 6-1 et 6-4 à Claire Liu, joueuse de tennis américaine, numéro 100 de la WTA, en soixante-quatrième de finale de l’US Open. Après ce résultat, la joueuse de tennis prend la place pour la 30e de finale de l’US Open.

Liu a réussi à casser le service à une occasion, tandis que Hsieh, pour sa part, l’a fait à 5 reprises. De même, Hsieh a atteint une efficacité de 88 % au premier service, a commis une double faute et a pris 69 % des points de service, tandis que les données de son rival sont de 83 % d’efficacité, 2 doubles fautes et 44 % de points obtenus au service.

Après ce duel, aura lieu la trente-deuxième finale où Hsieh et le vainqueur du match entre le Tchèque Karolina Muchova et le joueur de tennis espagnol Sara Sorribes Tormo.

Dans le tournoi New York (US Open) affrontent un total de 234 joueurs de tennis. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et les invités. De plus, il se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur.