“Suárez avait l’envie de montrer en championnat, et à Barcelone, qu’il a beaucoup à donner”

09/10/2021

Le à 20:47 CEST

Atlético de Madrid et Luis Suárez ont personnifié un besoin réciproque. Un besoin dont les deux protagonistes n’avaient pas conscience et qui, pourtant, leur a permis à tous les deux de trouver leur meilleure version.

Dans le documentaire “Une autre façon de comprendre la vie” d’Amazon, Gil Marín, Andrea Berta et Simeone expliquent comment l’une des incorporations les plus importantes de l’Atlético a été créée. Et aussi à cette occasion le fameux « match par match » de l’Argentin s’est perpétué. “C’était matin, après-midi et soir avec des messages essayant de générer suffisamment d’empathie pour que l’Atlético soit sa première option& rdquor;, a admis Miguel Ángel Gil Marín

L’Atlético, au cours de ce marché des transferts, avait la position que Suárez occupe aujourd’hui comme l’un des premiers à être renforcé. Et en apprenant l’intérêt du Barça à laisser partir le joueur, Gil Marín a vu l’opportunité parfaite d’incorporer une avance de garanties : “Après avoir appris par la presse que Barcelone voulait se passer de lui, j’ai contacté son avocat, il m’a mis en contact avec lui et nous avons commencé à discuter”, a-t-il déclaré.C’était transparent. Il m’a dit “Je ne veux m’engager envers personne pour le moment, je veux savoir comment je résous ma situation avec Barcelone que je suis ici depuis de nombreuses années et je veux entendre les propositions que j’ai‘”, a rappelé le PDG de l’Atlético.

Andrea Berta a également révélé l’une des motivations du joueur. Il voulait montrer à l’équipe du Barça qu’elle était toujours l’un des meilleurs attaquants de la scène internationale : & rdquor;Il a voulu montrer au sein de la Liga espagnole et de Barcelone bien sûr, qu’il a encore beaucoup à donner “cracha-t-il.

Le premier contact avec Simeone

Le technicien a également détaillé dans le documentaire la première fois qu’on lui a présenté l’option de Suárez : “La première fois que Miguel et Andrea m’ont parlé de la possibilité de l’arrivée de Luis Suárez, j’ai répondu ‘Et qu’en pensez-vous ?'”, a expliqué Simeone. “Je leur ai dit que jel’arrivée de Luis Suárez sera un saut dans la hiérarchie, la personnalité, le talent, le butÇa va très bien faire beaucoup de joueurs autour de lui car il a l’habitude de gagner”, a-t-il déclaré.

Et quelques jours plus tard, l’Argentin a également entamé sa première conversation avec l’Uruguayen : “Quand on a vu qu’il était temps, on a fait le pas pour que Diego commence à lui parler ce dont ils aiment parler, c’est le football “, a déclaré Gil. Et Simeone, a confirmé les sentiments d’Andrea : “Quand je l’ai ressenti, j’ai perçu la faim, j’ai perçu l’illusion, j’ai perçu un homme qui avait besoin de se rebeller contre tout ce qui lui arrivait», a déclaré l’entraîneur de l’Atlético de Madrid.