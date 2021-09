Suarez blanchissage, Harper HR, Phils gagnent 5e de suite, meilleurs Pirates

Ranger Suarez a fait un peu de tout cette saison pour les Phillies de Philadelphie. À l’heure actuelle, il les maintient dans la course aux séries éliminatoires.

Suarez a lancé un jeu blanc de quatre coups sûrs, Bryce Harper a frappé un circuit et les Phillies ont maintenu leur poussée en séries éliminatoires, battant les Pirates de Pittsburgh 3-0 samedi pour leur cinquième victoire consécutive.

Les Phillies ont commencé la journée 1 1/2 matchs derrière Atlanta dans l’Est de la NL. Philadelphie rend visite aux Braves dans une série de trois matchs commençant mardi.

“Nous en avions vraiment besoin”, a déclaré le manager Joe Girardi. “Nous avions un certain nombre de gars qui n’étaient pas disponibles aujourd’hui hors de l’enclos des releveurs, nous aurions donc dû compter sur des enfants inexpérimentés si Ranger n’avait pas fait ce qu’il a fait.”

Suarez (7-5) n’a accordé que quatre simples, n’en a buté aucun et en a retiré sept sur des prises lors de son premier match complet de ligue majeure. Il n’a pas permis à un coureur de dépasser le premier but et n’a affronté qu’un frappeur de plus que le minimum, ce qui a déséquilibré les Pirates et généré beaucoup de contacts faibles.

Passé de l’enclos à la rotation en août, le gaucher de 26 ans n’avait jamais lancé plus de 6 2/3 manches dans un match avant cette sortie. Mais il a été efficace avec ses 97 lancers et a semblé devenir plus fort au fur et à mesure que le match avançait, retirant quatre frappeurs consécutifs sur des prises en septième et huitième manches.

Ce fut une année mouvementée pour Suarez, qui arrivait en retard à l’entraînement de printemps en raison de problèmes de voyage liés à COVID-19. Cela a retardé le début de sa saison.

Lorsqu’il a rejoint les Phillies pour la première fois en mai, il était un releveur de plusieurs manches. Il est ensuite passé à des rôles plus puissants et a même été plus proche de l’équipe pendant une courte période avant de rejoindre la rotation.

“J’essaie toujours d’aller là-bas et de faire de mon mieux pour attaquer les frappeurs”, a déclaré Suarez par l’intermédiaire d’un interprète de l’équipe. “Aujourd’hui, j’ai senti que j’avais une bonne maîtrise de mes lancers, plus que d’habitude, en particulier mon slider.

“Quand vous êtes un lanceur partant, vous devez avoir un troisième lancer. Quand j’étais un releveur, je n’y prêtais pas beaucoup d’attention. Je l’avais, mais je n’y prêtais pas attention. Quand ils m’ont dit que je allait commencer cette année, je voulais commencer à travailler dessus et aujourd’hui, cela m’a beaucoup aidé”, a-t-il déclaré.

Harper a frappé son 34e circuit et Matt Vierling a frappé son premier circuit dans les ligues majeures alors que les Phillies (81-74) se sont améliorés avec un record de sept matchs de la saison sur 0,500.

Vierling et Harper ont tous deux frappé des circuits en solo dans le troisième contre Will Crowe (4-8). Vierling a également choisi et marché.

“C’était plutôt bien”, a déclaré Vierling. « Cela faisait un petit moment que je n’en avais pas touché un et certains des gars me le donnaient ici et là… La façon dont fonctionne mon swing, si j’attrape la balle sur le canon, ça me permet de la frapper fort. En ce moment, ça se passe plutôt bien.”

Harper a frappé 35 circuits en 2019, sa première saison à Philadelphie. Aucun joueur des Phillies n’a frappé plus de 35 circuits en une saison depuis Ryan Howard (45) et Jayson Werth (36) en 2009.

Brad Miller a ajouté un point produit en cinquième manche pour donner à Suarez une course d’assurance.

Pittsburgh (57-97) a perdu trois matchs de suite.

DONNER UN PEU PLUS

Le circuit de Harper lui a donné 46 coups sûrs supplémentaires après le All-Star Game, un record d’équipe. Il a dépassé Chase Utley (2005) et Ryan Howard (2006), qui en avaient chacun 45.

AMOUR SANS FRÈRE

Les Pirates ont perdu neuf des 10 à Philadelphie après avoir remporté trois matchs à la Citizens Bank Park en 2017.

SALLE DES FORMATEURS

Pirates : INF/OF Michael Chavis (entorse du coude droit) est sur le point de revenir. Il a disputé deux matchs au Triple-A d’Indianapolis dans le cadre d’une mission de réadaptation et devrait en faire deux autres avant de revenir aux Pirates pour la dernière semaine de la saison. … RHP David Bednar (inconfort oblique droit) a lancé une séance d’enclos des releveurs vendredi. Le manager de Pittsburgh, Derek Shelton, a déclaré qu’il se rapprochait et a qualifié Bednar de “au jour le jour”. … RHP JT Brubaker (inflammation de l’épaule droite) continue de progresser, mais on ne sait pas s’il pourra revenir avant la fin de la saison.

Phillies : RHP Archie Bradley a été placé sur la liste des blessés avec un muscle oblique gauche tendu. La blessure lui coûtera le reste de la saison régulière, mais Bradley espère que les Phillies pourront se qualifier pour les séries éliminatoires et qu’il pourra rejoindre l’équipe en séries éliminatoires. Bradley avait joué un rôle de préparateur hors de l’enclos des releveurs. L’espoir était que Connor Brogdon (aine tendue) serait de retour samedi, mais il est maintenant programmé pour une apparition en cure de désintoxication dimanche en Triple-A, donc le plus tôt il peut revenir est mardi. En conséquence, les Phillies ont sélectionné le contrat de Triple-A LHP Kyle Dohy pour combler la place de Bradley. Afin de sélectionner Dohy, les Phillies avaient besoin de place sur la liste de 40 joueurs et ont pu la créer en déplaçant LHP Matt Moore (entorse au bas du dos) vers l’IL de 60 jours, mettant ainsi fin à sa saison. … RHP Sam Coonrod était de nouveau indisponible samedi avec un problème de pouce. … OF Odubel Herrera, qui mène habituellement contre les droitiers, n’était pas dans le onze de départ. Il a été retiré du match de vendredi en raison d’un mal d’Achille gauche. Les Phillies espèrent qu’il pourra jouer dimanche.

SUIVANT

Pirates : RHP Max Kranick (1-3, 7.28) partira pour Pittsburgh lors de la finale de la série avec Philadelphie.

Phillies : En raison de blessures et de l’inefficacité des partants en profondeur, Philadelphie a organisé un match de l’enclos des releveurs tous les cinq jours en septembre. Ils doivent en disputer un autre lors de leur finale à domicile de la saison régulière 2021 dimanche contre Pittsburgh. Il est possible qu’Adonis Medina (0-0, 1,59) obtienne son deuxième départ dans les ligues majeures après avoir reçu l’appel lors du dernier match des releveurs des Phillies.