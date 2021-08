Suárez est parti avec un malaise et ne voyage pas avec l’Uruguay

30/08/2021 à 13:01 CEST

Blanchiment d’Arnau

Luis Suarez était un démarreur pour la première fois des ventilateurs de matelas dans le Wanda Metropolitano. Le bélier du Athlète de MadridDe plus, il a fait ses débuts devant ses fans avec le but qui signifiait l’égalité au tableau d’affichage contre lui. Villarréal, à la 56e minute.

Mais ce n’était pas que de bonnes nouvelles. A la 70e minute du match, l’Uruguayen a été remplacé par une boiterie et une douleur dans la jambe gauche, juste avant que Villarreal ne mette le 1-2 au tableau d’affichage.

Enfin, avec un but contre son camp de Mandi il a fait match nul à la dernière minute du match et les yeux n’étaient plus rivés sur l’attaquant uruguayen, assis sur le banc avec le pack de glace. 2-2 final et communiqué officiel de l’Atlético sur la blessure de sa star : “Luis Suárez a terminé le match avec un grave inconfort à l’arrière de la jambe gauche. Des tests seront effectués dans les prochaines heures pour déterminer l’étendue de ces désagréments”.

🇺🇾 # Qualificatifs # Qatar2022🇶🇦 ❌ Sebastián Coates et Luis Suárez sont retirés de l’@Uruguay pour les matchs des 2, 5 et 9 septembre. ➡️ Rapport de santé de l’AUF : https://t.co/mtsxIi4E95 pic.twitter.com/fZRfirpLCs – Équipe nationale uruguayenne (@Uruguay) 29 août 2021

L’Uruguay le libère

L’activité du football des clubs s’arrête en route pour affronter la première pause de l’équipe nationale de la saison 2021/22. À partir du mercredi 1er septembre La phase de qualification des principales fédérations reprend, dont l’UEFA et la CONCACAF, pour la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar.

Suárez était programmé avec l’Uruguay pour disputer trois matches de qualification pour la Coupe du monde, les dernières heures avant la visite de l’Atlético à l’Espanyol. Finalement, jeLa Fédération uruguayenne a confirmé que le ‘9’, comme Coates, ne voyagera pas en raison de ces problèmes physiques. “Luis Suárez a terminé la réunion d’aujourd’hui avec un processus inflammatoire exacerbé au genou gauche. Il fera du repos sportif pendant une semaine avec un traitement physique et une réintégration progressive ultérieure à la tolérance”, a expliqué la note publique.