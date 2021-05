«Suárez est renouvelé, cela ne dépend que de lui; Simeone je pense que ça va continuer “

22/05/2021

À 23:41 CEST

Enrique Cerezo, président de l’Atlético de Madrid devenu champion de LaLiga Santander 2020-21 après avoir battu Valladolid 1-2, a assuré que l’attaquant uruguayen Luis Suárez est “renouvelé et ne dépend que de lui” tandis que l’entraîneur argentin Diego Pablo Simeone Il a dit qu’il le croyait ” déterminé à continuer “dans l’équipe rojiblanco.

“Luis Suárez est magnifique, merveilleux, une excellente personne, il l’a montré sur le terrain et après le match avec ces larmes et cette émotion qu’il a laissée à tous les Espagnols et au monde. C’est un grand joueur, une personne formidable et un magnifique buteur Si vous m’interrogez sur le renouvellement, je vous dis qu’il est renouvelé et que cela ne dépend que de lui s’il veut continuer ou non, et je pense qu’il n’aura aucun doute “, a déclaré le président de l’Atlético à «Movistar LaLiga».

Quant à l’entraîneur, Cerezo a rappelé au stade José Zorrilla que Simeone est “l’entraîneur et le joueur qui a remporté le plus de titres” (c’est son huitième titre en tant qu’entraîneur, et il en a remporté deux autres en tant que joueur, la Ligue et la Coupe 1996). “Il fera ce qu’il veut faire, s’il veut continuer, il continuera, mais je pense qu’il est déterminé à continuer”a ajouté le président rojiblanco.

Le leader de l’équipe matelas était “très content et très content” pour le titre, bien qu’il ait reconnu “la pénalité” de ne pas avoir de supporters au stade de Valladolid.

“C’était un match passionnant à cause du résultat, car nous avons joué avec une équipe qui a joué la catégorie et félicitons tous les fans qui n’ont pas pu venir nous voir, ça a été une Ligue très difficile, qui avec la pandémie a été terrible et heureusement nous avons réussi à le gagner même dans le dernier match », a-t-il assuré.

Le président rojiblanco a demandé “retenue” aux fans de matelas lors des célébrations et qu’ils se conforment à la «réglementation en vigueur» concernant les mesures sanitaires concernant la pandémie de coronavirus.

“Nous aurons le temps de le célébrer, nous avons une année entière pour le faire, ils doivent être cohérents, non seulement l’Atlético s’est blessé mais beaucoup de gens qui n’ont rien à voir avec le football. Il faut être modéré, être respectueux. et respecter les règles », a-t-il souligné.

Pour le président de l’Atlético, le fait que cette Ligue ait été décidée le dernier jour montre qu’elle est “très compétitive, très forte et de nombreuses équipes peuvent être champions”.

Cerezo a confirmé qu’ils recevront le titre ce dimanche dans leur stade, le Wanda Metropolitano, avec la présence du président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) Luis Rubiales, le maire de la capitale José Luis Martínez-Almeida, le président de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso et le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes.

“Demain, il n’y aura pas seulement Rubiales mais le maire de Madrid, le président de la Communauté et le ministre de la Culture et des Sports seront là pour nous apporter ce magnifique prix afin de pouvoir remettre ce prix à la Communauté de Madrid et à tous les Atléticos de toute l’Espagne, qui sont des millions », a-t-il conclu.