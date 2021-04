Suárez et Llorente, contre le Betis

04/04/2021

À 23:06 CEST

Luis Suarez, Marcos Llorente et Kondogbia Ils ne pourront pas disputer le prochain match de la ligue Atlético. Les deux ont vu le cinquième jaune dans le match que les rojiblancos jouent à Séville et devront remplir le match de pénalité contre le Betis.

Victimes sensibles pour Simeone avant la 30e journée de LaLiga au cours de laquelle ils visiteront Benito Villamarín. Surtout celui du meilleur buteur de l’équipe. L’attaquant uruguayen a vu la carte après avoir fait face à une dispute avec Acuna qui a également été réprimandé.

Quelques minutes plus tard, le milieu de terrain rojiblanco a subi le même sort et a pris la carte. Dans ce cas également, la sanction est venue pour une protestation dans ce cas de Llorente sur décision de Gil Manzano. Dans la dernière ligne droite de la rencontre, c’est Kondogbia qui a reçu le jaune qui le laisse hors duel la semaine prochaine. Et c’est que l’Atlético est arrivé à Pizjuán avec cinq avertis de ceux qui ont été sauvés Beau et Gimenez, les deux font également la une de l’affrontement.

Les trois seront sanctionnés par le Comité de la Compétition cette semaine et contraints de se conformer à une sanction de match telle qu’établie par le règlement dans ces cas.