Suárez n’atteint pas le derby contre le Real Madrid

12/08/2021

Le à 18:43 CET

Alba López

L’Atlético (entraîneurs, effectifs et supporters) s’est réveillé avec une douce gueule de bois après la montée d’adrénaline provoquée par la réalisation à Porto de la passe aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les colchoneros l’avaient en chinois mandarin pour sceller leur classement, mais toutes les stars se sont alignées grâce à la défaite de Milan contre Liverpool et la guérilla menée par Simeone a fait le reste en terres portugaises.

Les larmes de Luis Suárez sur le banc de Do Dragao ont cependant été la note négative d’une nuit à ne pas oublier. L’attaquant uruguayen a dû quitter le terrain sur blessure à la 13e minute en raison de problèmes musculaires et ses gestes de désolation après avoir quitté sa place pour Cunha sur le terrain ont fait le tour du monde. L’ancien bleu a regretté de ne pas avoir pu aider l’équipe lors d’une journée aussi importante, et Je suis sûr que le derby de dimanche prochain contre le Real Madrid lui passait aussi par la tête, qui sera probablement perdu.

Le premier diagnostic des médecins du matelas indiquait « une gêne musculaire dans l’attente d’un nouveau bilan à Madrid ». Et là, la chose est restée car le club n’a encore publié aucune déclaration à ce sujet. Tout indique pourtant que Le délai d’attente de Suárez ne sera jamais inférieur à 10 jours et sa participation au prochain match avec Séville est même en danger. L’objectif le plus raisonnable serait d’être prêt pour le choc du 22 décembre contre Grenade à Los Cármenes.

L’absence de Suárez ouvre les portes du départ de Cunha pour le derby. Le Brésilien a battu Cholo avec ses performances contre Majorque et Porto et, sauf surprise capitale, ce sera dès le début du match au Santiago Bernabéu. Surtout, compte tenu de la situation retranchée de Joao Félix, qui vit ses heures les plus basses depuis son arrivée au Métropolite. Simeone a à peine le Portugais et Jorge Mendes tire déjà les ficelles pour le faire sortir de l’Atlético.

La perte de Suárez ne sera pas le seul problème pour l’entraîneur argentin en vue du derby. Aujourd’hui, il a été confirmé que Sime Vrasaljko, l’un des héros de Porto, souffre d’une fracture de l’arcade zygomatique (située au visage dans la région des pommettes) et devra subir une intervention chirurgicale. El Cholo récupère Felipe, mais les retours de Giménez, Savic et Trippier sont toujours dans l’air. Beaucoup de doutes et peu de certitudes.