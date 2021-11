Suarez qualifie la star de Liverpool de « modèle » après avoir remarqué d’énormes améliorations

Jordan Henderson a été décrit comme un « modèle pour le football anglais » par son ancien coéquipier de Liverpool Luis Suarez.

Suarez affrontera Henderson mercredi soir lorsque l’Atletico Madrid se rendra à Anfield pour son dernier match de groupe de la Ligue des champions. Henderson est le dernier homme debout de l’équipe de Liverpool que Suarez a quitté en 2014.

Ils ont été coéquipiers dans le Merseyside pendant trois ans. Même si leurs chemins se sont séparés, ils ont tous les deux connu beaucoup de succès depuis.

Suarez a obtenu un transfert à Barcelone après son passage à Liverpool, marquant 198 buts pour eux. Il a quitté le Barça pour l’Atleti à l’été 2020 – la même année, Henderson a remporté le trophée de Premier League pour Liverpool.

Cela a marqué le point culminant d’années de travail acharné pour Henderson, qui a d’abord eu du mal à s’adapter à la vie à Liverpool. Finalement, il est devenu un joueur clé et un capitaine – un rôle qu’il conserve à ce jour.

Suarez a certainement remarqué à quel point son ancien coéquipier s’est amélioré au fil des ans. Il pense maintenant que Henderson a donné l’exemple à d’autres.

« Je pense que c’est un joueur qui s’est beaucoup amélioré », a-t-il déclaré à UEFA.com.

«Quand il a rejoint Liverpool, il est venu avec l’étiquette de quelqu’un qui avait coûté beaucoup d’argent. C’était un jeune anglais, originaire de Sunderland.

« Cela lui a peut-être mis une certaine pression, mais au fur et à mesure qu’il prenait confiance en l’équipe, il a pris beaucoup de choses de [Steven] Gerrard, et de joueurs expérimentés tels que [Jamie] Carragher. Il a pris les choses à bord de moi.

«Je pense qu’en tant que capitaine, il a beaucoup mûri. Au cours de sa carrière, il a aidé le club à grandir, avec sa personnalité et son meilleur football. C’est un modèle pour le football anglais.

« Gagner un titre de Premier League avec Liverpool a dû être fantastique pour lui. Et cela l’a rendu plus grand qu’il ne l’était déjà.

Suarez rappelle la décision de transfert de Liverpool

Ailleurs dans son interview, Suarez a réfléchi au moment où il voulait quitter Liverpool un an avant lui – et à la façon dont Brendan Rodgers et Steven Gerrard l’en ont dissuadé.

« Je pense que j’étais à Liverpool depuis un an et demi lorsque Brendan a pris les commandes en juillet 2012 », a-t-il déclaré. « À l’époque, j’ai eu l’occasion de signer pour d’autres clubs qui prenaient contact avec moi.

« Mais il m’a téléphoné quand j’étais en vacances en Uruguay, pour me dire qu’il avait une autre façon de penser, qu’il voulait changer le club et sa philosophie, qu’il voulait que le club revienne en Ligue des champions et se batte pour gagner de gros trophées, qu’il allait faire jouer à l’équipe un excellent football.

« Il m’a demandé de le croire et de lui faire confiance. J’ai apprécié cette conversation. J’aimais sa conviction, la philosophie qu’il voulait mettre en place au club. J’ai donc parlé à mon agent et au club pour dire que je ne voulais pas partir, que je voulais une autre opportunité de réussir à Liverpool.

« Cette année n’a pas été aussi bonne que nous le souhaitions, mais les idées étaient déjà assez claires. Alors la saison 2012/13 passe, et je voulais signer pour Arsenal, car Arsenal avait joué en Ligue des champions chaque saison avant cela.

« J’ai eu d’autres discussions avec l’entraîneur, ainsi qu’avec Gerrard. C’est lui qui m’a convaincu.

«Je lui ai dit que je voulais continuer à réussir, que je voulais jouer en Ligue des champions. Alors, il m’a dit : « Si cette année nous continuons à nous améliorer comme nous l’avons été, et que vous êtes au niveau que vous devez être, l’année prochaine, vous pourrez jouer pour le Bayern München, le Real Madrid, Barcelone ou quel que soit le club que vous aimez. Vous aurez la possibilité de choisir, mais restez un an de plus ».

«Je me souviens de cette conversation avec Gerrard et je me souviens de tout ce que l’entraîneur m’a dit. Il m’a envoyé des textos comme « reste encore un an, essaie-le ». Et bien, c’était l’année où nous étions sur le point de remporter la Premier League.

« C’est grâce aux efforts de l’équipe, évidemment, mais surtout à la philosophie et à la conviction que Brendan Rodgers nous a transmises en tant qu’entraîneur. »

